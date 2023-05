Na dovolených Češi nešetří, brněnské letiště čeká rekordní sezonu

V letním letovém řádu figuruje 29 linek, z nichž jen dvě jsou pravidelné, zbytek tvoří sezonní spoje. „Jsme rádi, že cestovní kanceláře zareagovaly na poptávku cestujících, a ti tak mají letos širší nabídku odletů z Brna. Hlavní sezona nás čeká od června do září a na letišti bude dost perná,“ prohlásil vedoucí úseku provozu letiště Radek Lang.

Dosavadním maximem na brněnském letišti bylo 550 tisíc pasažérů z roku 2011. Loni prošlo v létě tuřanskou odletovou halou přes 200 tisíc cestujících.

Do čtyř destinací se bude z Brna letos létat nově, do dalších pěti po několikaleté pauze. „Do čtveřice úplných novinek patří Madeira, Černá Hora, Albánie a Volos v Řecku. Obnovené lety jsou na Kanárské ostrovy do Fuerteventury, španělské Murcie, řecké Prevezy, egyptské Taby a italské Lamezie Terme,“ vyjmenoval Lang.

Tradiční destinace pak letos obslouží více letů. Podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřiny Pavlíkové je z Brna prodaných již o 85 procent více zájezdů než loni.

„Budeme mít v Brně umístěné jedno letadlo, které bude lítat pouze pro nás, další budeme sdílet s jinými cestovními kancelářemi. Důvodů, proč se lidé chystají na dovolenou víc než loni, je více. Už to není pouze odložená poptávka po covidové pandemii a zrušení různých omezení. Více lidí chce poznávat, je vyšší zájem jak o eurovíkendy, tak o dlouhé poznávací okruhy. Jestli Češi někde šetří, tak to není dovolená,“ podotkla Pavlíková.

V Čedoku také zjistili, že přechod lidí na objednávání zájezdů on-line formou není tak dramatický, jak se očekávalo, proto kancelář otevírá nové kamenné pobočky. V Česku jich má přes čtyřicet, na konci loňského roku oznámil také svůj návrat na slovenský trh.