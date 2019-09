Brněnské letiště porušuje smlouvu, zrušte ji, vyzývají kritici kraj

Nevýhodnost dlouhodobých smluv, které uzavřel Jihomoravský kraj s provozovatelem brněnského letiště, patřila mezi hlavní témata posledních krajských voleb.

Vítězné hnutí ANO před nimi i po nich slibovalo, že kontroverzní dohody z doby bývalých hejtmanů Stanislava Juránka (KDU-ČSL) a Michala Haška (ČSSD) prověří a pokusí se je změnit. Podle kritiků ale zůstalo jen u slov, přestože šance na vypovězení smluv existuje.

I někteří koaliční politici tvrdí, že nájemce lukrativních pozemků nesplnil základní podmínku smlouvy a kraj s tím přitom nic nedělá. Místopředseda kontrolního výboru a koaliční zastupitel Petr Kunc (TOP 09) vyzývá hejtmanství, aby dvě sporné smlouvy vypovědělo a nastavilo nová pravidla.

Mezi podmínkami dohody, která soukromé firmě Brno Airport Logistic Park zaručoval šedesátileté podnikání na krajských pozemcích, bylo, že do května 2017 na nich bude stát alespoň jedna zkolaudovaná stavba jako základ budoucí logistické zóny.

Dvě existující obří haly však firma uvedla do provozu až letos, navíc bez kolaudace.

Haly jsou ve zkušebním provozu

„Místo aby toho kraj využil a rozvázal nevýhodnou smlouvu, dělá jakoby nic. Nechám vše prověřit kontrolním výborem a podklady předložím i organizační a legislativní komisi. Budu trvat na tom, aby kraj vymáhal po společnosti sankce za neplnění smlouvy a vypověděl ji,“ oznamuje Kunc.

Opakovaně přitom poukazuje na nestandardní délku pronájmu. „Současný stav je šílený, hejtmanství v minulosti vystavilo doslova bianko šek na šedesát let. Délka pronájmu by měla být maximálně deset let, aby kraj mohl průběžně kontrolovat, jestli protistrana plní potřebné podmínky a jak s majetkem kraje hospodaří,“ podotýká Kunc.

Že haly u letiště doposud nejsou řádně zkolaudované, potvrdila pro MF DNES Jolana Klajsnerová, vedoucí stavebního a technického odboru v Tuřanech.

„Haly zatím fungují ve zkušebním provozu. Je to na požadavek letového provozu, který zkoumá, zda stavby nemají vliv na jejich zařízení. Zatím tedy nelze hovořit o kolaudaci,“ konstatovala.

Brno Airport Logistic Park, který pozemky ovládá, je dceřinou firmou společnosti Letiště Brno. Její akcie v listopadu 2017 koupila investorská skupina Accolade. Podle jejího mediálního zástupce Jakuba Splavce nezaznamenali, že by měl někdo s plněním smlouvy problém.

„Všechno máme pořešeno a v pohodě, nic nezastavujeme a pokračujeme dál. Jsme krytí dlouholetou nájemní smlouvou s krajem, jejíž podmínky jsme dodrželi. Nejsme si vědomi nějakého problému. Haly jsou v provozu a užívají je nájemci,“ prohlásil Splavec.

Smlouva je platná, tvrdí kraj

Stejný postoj má i samotný kraj. Podle vyjádření hejtmanství firma splnila podmínky smlouvy, když včas provedla kolaudaci inženýrských sítí – konkrétně optických kabelů a přípojky nízkého napětí.

„Smlouva je tedy platná, protože došlo ke kolaudaci jednoho z objektů dle původního projektu v rámci logistického parku,“ uvedl za kraj Jiří Klement z tiskového odboru.

S tím se ovšem místopředseda krajského kontrolního výboru nechce smířit. Podle Kunce nebyla smlouva v žádném případě naplněna a je rozhodnut udělat všechny možné kroky, aby zanikla.

„Kolaudace inženýrských sítí? Připadá mi to jako účelové obcházení smlouvy. Přece je jasné, že ve smlouvě byla myšlena plnohodnotná stavba jako hala, a ne optický kabel,“ rozzlobil se Kunc.

Na smlouvy s letištěm se již dříve zaměřila ještě v pozici náměstkyně pro investice a majetek kraje Taťána Malá (ANO). Původně se domnívala, že k dodržení dohody nedošlo. Na začátku roku 2017 dokonce hejtmanství pozastavilo rozvoj logistického parku s tím, že přezkoumá smluvní vztahy mezi krajem a společností Letiště Brno.

„Následně jsem se i od úředníků kraje dozvěděla, že podmínky byly splněny,“ vzpomněla si Malá.

Aby si kraj po deseti letech pohlídal, zda společnost splnila podmínky smlouvy, doporučila před časem i advokátní kancelář KŠD LEGAL v analýze smluv s provozovatelem letiště, kterou nechal vypracovat ještě Hašek.

„Doporučujeme hejtmanství k 11. květnu 2017 zkontrolovat, zda na předmětném území jsou na předmětných zatížených pozemcích postaveny a zkolaudovány stavby dle příslušného projektu. V opačném případě totiž věcná břemena zřízená smlouvami zaniknou, což lze z hlediska kraje vnímat spíše pozitivně,“ napsali advokáti.

Smlouva byla podepsána v roce 2007 za vlády hejtmana Juránka. Ten v úterý pro MF DNES uvedl, že si na konkrétní podmínky již nevzpomíná.