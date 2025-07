Letiště Brno v létě 2025: Kam se dá letět přímo a kolik stojí parkování?

Počet dostupných tras z Brna se oproti loňsku zvedl ze 33 destinací na 38 míst. Mezi pravidelné linky patří v letním letovém řádu Londýn, Milán, Řím nebo Malaga. Jedná se i o Amsterdamu.

Pravidelné lety z Brna Let – cesta tam Čas Společnost Den Časy Londýn (Stansted) 2 hodiny 5 minut Ryanair Úterý 21.45 Středa 10.30 Čtvrtek 15.50 Sobota 23.40 Neděle 15.10 Milán (Bergamo) 1 hodina 25 minut Ryanair Středa 19.05 Sobota 12.55 Malaga 3 hodiny 35 minut Ryanair Pondělí 11.05 Čtvrtek 14.10 Řím (Fiumicino) 1 hodina a 45 minut Aeroitalia Čtvrtek 13.30 Neděle 18.05

Pravidelné přílety do Brna Let – cesta zpět Čas Společnost Den Časy Londýn (Stansted) 2 hodiny 5 minut Ryanair Úterý 21.20 Středa 10.05 Čtvrtek 15.15 Sobota 23.15 Neděle 14.45 Milán (Bergamo) 1 hodina 25 minut Ryanair Středa 18.40 Sobota 12.30 Malaga 3 hodiny 25 minut Ryanair Pondělí 10.40 Čtvrtek 13.45 Řím (Fiumicino) 1 hodina a 40 minut Aeroitalia Čtvrtek 12.40 Neděle 17.10

Větší roli ale hrají právě charterové lety. Velký zájem panuje o ty do Řecka. Linky míří také do Turecka, kupříkladu turisticky velmi oblíbené oblasti Antalye. Letiště nabízí i destinace v Egyptě, Tunisku nebo Bulharsku.

Cestování zajišťují společnosti Smartwings, Ryanair, Aeroitalia, Aegean, Bulgaria Air, Neos, Monte Negro air, Tailwind a Freebird Airlines.

Mezi sezónní lety patří Heraklion, Rhodos, Corfu, Fuerteventura, Zakynthos, Kos, Hurghada, Marsa Alam, Palma de Mallorca, Lamezia Terme, Burgas, Varna a Antalya. Dále Tirana, Podgorica, Tivat, Marsa Matruh, Comiso, Chania, Kavala, Preveza, Soluň, Volos, Madeira, Almerie, Murcia, tuniská Djerba, Enfidha, Monastir a v Turecku Bodrum, Izmir, Mugla-Dalaman. Konkrétní data a časy příletů všech letadel jsou na webových stránkách letiště.

Na co se připravit před odletem

Před cestováním je nutné pamatovat na váhu a rozměry zavazadla, dále také na jejich obsah. Kromě ostrých předmětů (nožíky, nůžky) jsou zakázané i tekutiny. Pro ty stále platí povolený limit maximálně 100 mililitrů. Cestovní kosmetiku je tak lepší dát do malých lahviček a do sáčku s objemem jeden litr. Cestující by neměli zapomenout ani své doklady (občanský průkaz či pas) a hotovost.

Doplňující informace o službách

Na letišti jsou k dispozici bary Starobrno a Aviettte, restaurace Inflight a menší fastfood a duty free obchod. Nechybí oddělení autopůjčoven mezi příletovou a odletovou halou. Připojení k Wifi síti funguje zdarma v celém areálu.

Doprava na letiště

Letiště leží v oblasti Brno-Tuřany, jižně od centra Brna. Jízda autem z centra Brna zabere asi 20 minut. Hromadnou dopravou cesta trvá 30 až 45 minut.

Nejlepším spojem je linka E76, která vyjíždí z Hlavního nádraží, nebo je možné využít autobusu 77 ze zastávky Autobusové nádraží Zvonařka.

Vzhledem k časové náročnosti odbavování mají lidé svůj ideálně plánovat s časovou rezervou.

V noční časy, konkrétně od 22. hodiny, funguje jiný jízdní režim. Na letiště se lidé dopraví linkou N89, která vede na Hlavní nádraží a do centra města. Pozor na menší frekvenci nočních spojů nebo případné výluky v oblasti.

Parkování na letišti

Přímo u letiště se nachází parkoviště se 2 000 parkovacích míst. Rezervaci lze předem vyřídit na webových stránkách letiště. Při plné obsazenosti hlavního parkoviště slouží ještě záložní plocha, kam řidiče v případě nutnosti navedou příslušní letištní zaměstnanci. Parkovací areál sice nefunguje jako hlídaný, ale má oplocení, závory a stálý dohled ostrahy.

Prvních dvacet minut parkování je zdarma, parkovné na den je 300 Kč. V první den se účtuje 60 Kč na hodinu až do hodin čtyř, poté platí celodenní tarif. Lidé s průkazem ZTP mají zdarma prvních 30 minut a vzniká u nich nárok na 50 procentní slevu u parkovného v ostatních časech.

Dlouhodobé parkování na hlavním parkovišti Počet dní Cena 1 den 300 Kč 2 dny 550 Kč 3 dny 650 Kč 4 dny 800 Kč 5 dní 1 000 Kč 6 dní 1 150 Kč 7 dní 1 300 Kč 8 dní 1 450 Kč 9 dní 1 600 Kč 10 dní 1 800 Kč 11 dní 1 900 Kč 12 dní 2 050 Kč 13 dní 2 250 Kč 14 dní 2 350 Kč 15 dní 2 500 Kč 16 dní 2 700 Kč 17 dní 2 900 Kč 18 dní 3 000 Kč 19 dní 3 150 Kč 20 dní 3 350 Kč 21 dní 3 450 Kč Za každý další započatý den + 100 Kč

Za parkování zaplatí řidiči ve dvou platebních automatech v příletovém terminálu nebo u přepážky v zákaznickém centru. Možné je platit hotově i kartou či skrze voucher vystavený od cestovní kanceláře.

Další možností je nedaleké Parkoviště Letím Brno, které je oplocené a má kamerový systém. Provozovatel nabízí dopravu na letiště a zpět zdarma. Cena za den je 300 Kč, za týden 1150 a za dva týdny 2200 Kč.

Ubytování poblíž letiště

Přímo v areálu žádný hotel ani jiné ubytování nefunguje, v okolí tří až šesti kilometrů se ale nachází větší množství hotelů, nebo se cestovatelé mohou ubytovat v centru města. Některé z ubytovacích zařízení ve svých službách nabízejí i „shuttle“, tedy odvoz z hotelu přímo na letiště. Ten si lze zařídit i přes recepci hotelu.

Zajímavé statistiky o cestování

Počet cestujících vyrážejících do zahraničí z brněnského letiště roste. Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi, pak páry a seniory. Podle cestovní kanceláře Blue Style obyvatelé Moravy nakupují lístky do letadla i místa v hotelích podstatně dříve než lidé z Čech.

Až polovina cestovatelů na letišti v Brně pochází z jiného než Jihomoravského kraje. Letiště je oblíbené třeba u Zlínského a Olomouckého kraje, najdou se ale i cestující z Čech. Společnost také uvádí, že podíl „dovolenkových“ cest z celkové letecké dopravy je 80 procent.