Z Brna se bude v zimě nově létat do Thajska, lidé musí koupit celý zájezd

Z Brna se v zimě v posledních letech létá pouze pravidelnou linkou Ryanairu do Londýna. Do letadla do Thajska se dostanou jen ti, kteří si koupí celý zájezd, jehož cena začíná na 31 tisících korun. Z Brna bude poprvé létat širokotrupé letadlo, konkrétně Boeing 787 Dreamliner s kapacitou pro 359 cestujících.

„Po covidu existovala obava z otevření dálkových letů, ale zjistili jsme, že v Praze nám fungují a rozhodli jsme se rozšířit klientelu tím, že začneme létat i z regionálního letiště. Letos očekáváme, že v Brně přes léto odbavíme 150 tisíc cestujících, lety se dobře prodávají. Máme rezervace i z Vysočiny, Pardubického či Královéhradeckého kraje i ze Slovenska,“ uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Dosud Čedok létá z regionálních letišť v Česku pouze do bližších, převážně evropských destinací. Let do Thajska potrvá 11 hodin, zpět o hodinu déle. Poslední návrat se uskuteční 2. dubna, tedy v době, kdy zhruba startuje letní letový řád. Celkem se uskuteční z Brna patnáct letů.

„Máme v plánu prodávat pouze zájezdy, nikoliv samostatné letenky. Naše dálkové dálkové lety měly loni obsazenost 98 procent a předpokládáme, že letadlo naplníme jen těmi zájemci, kteří si koupí celou dovolenou,“ podotkl Zeman. Čedok nabízí jak pobytovou dovolenou u moře, tak poznávací zájezdy.

V létě se z Brna létá do destinací, které jsou v Evropě, případně v dosahu starého kontinentu jako Egypt či asijská část Turecka. Lety zajišťují vedle Čedoku i jiné cestovní kanceláře, do některých letů prodává zájezdy více kanceláří současně.