O provozování linky do Mnichova není zájem, dotovat ji hejtman nechce

10:04 , aktualizováno 10:04

Vypršela lhůta, do které se mohli hlásit zájemci o provoz zrušené letecké linky z Brna do Mnichova. Radní o zahájení výběrové řízení rozhodli v březnu poté, co zkrachovala společnost British Midland Regional Limited. Nikdy nový zájem neprojevil.