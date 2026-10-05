Rána pro vysněné spojení Brna se světem. O linku do Frankfurtu dopravci nestojí

„Udělali jsme všechno pro to, abychom docílili linky do Frankfurtu. Měli jsme kvůli tomu řadu poradců, protože letecký průmysl je specifická záležitost. Zájem o spojení s některým z evropských hubů máme nepochybně nadále,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Při výběrovém řízení měla doplňující dotazy německá letecká společnost Lufthansa. Vedení města a kraje proto doufalo, že se právě tento dopravce do konkurzu přihlásí. „V průběhu výběrového řízení jsme ale zároveň měli informace, že Lufthansa ruší hodně linek a prodává některá letadla. Až v den uzavření řízení se ukázalo, že nabídku nakonec nepodá, což nás mrzí,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Brno a kraj chtěly linku spustit příští rok na jaře. Původním termínem, o němž město hovořilo, byla dokonce polovina letošního roku. Nicméně bylo nutné čekat na vyjádření Evropské unie. Linka měla létat čtyřikrát týdně a zajistit spojení jižní Moravy s velkým leteckým přestupním uzlem na linky do celého světa. Smlouva byla plánovaná na tři roky.
Evropská unie souhlasila s tím, aby obě samosprávy podpořily letecké spojení z veřejných peněz, přičemž každá plánovala přispět rovným dílem až 1,5 milionu eur ročně, v přepočtu necelých 37 milionů korun.
Na Frankfurt padla volba na základě prověření evropských letišť a leteckých společností. Ukázal se jako nejvýhodnější varianta. Ještě před ním usilovalo město s krajem o Amsterdam, který je vnímaný na rozdíl od Frankfurtu i jako atraktivní turistická a tedy cílová destinace, ale ukázalo se jako nemožné získat pro ni atraktivní čas příletu a odletu v Nizozemsku.
|
Stopka pro Řím, ale možná jen dočasně. Do Frankfurtu se začne létat z Brna na podzim
Amsterdam se nyní může vrátit znovu do hry, byť podle Grolicha asi není šance jej získat kvůli naplněnosti kapacity. „V úvahu teoreticky připadá i Varšava, která výrazně roste a její význam bude ještě stoupat,“ upřesnil hejtman další evropské letiště s možností řady přestupů.
Město a kraj počítají s tím, že by na takovou linku přispívaly stejným způsobem, jako plánovaly u Frankfurtu. „Náš zájem o spojení s evropským hubem trvá, musíme si ale vyhodnotit, jaké máme šance. V leteckém byznysu se totiž věci strašně rychle mění. Počítali jsme s tím, že se nám někdo bez problému přihlásí, ale situace se za ten rok, kdy jsme Frankfurt řešili, úplně proměnila. Lufthansa nebyla schopna podat nabídku kvůli extrémním změnám, k nimž u ní došlo,“ řekl Grolich.
Brno s krajem usilují o linku na velké letiště umožňující přestup do velké části světa dlouhodobě. Ještě před covidovou pandemií, tedy před rokem 2020, existovalo spojení do Mnichova. Letadla začala létat v listopadu 2015 a v provozu byla linka do února 2019, kdy ji britský dopravce BMI Regional zrušil ze dne na den.
Od té doby Brno žádnou celoroční linku do významného uzlu nemá. Mimo jiné i proto, že ani nadvakrát nebylo úspěšné následné výběrové řízení na letecké spojení s Mnichovem.