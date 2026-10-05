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Rána pro vysněné spojení Brna se světem. O linku do Frankfurtu dopravci nestojí

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  16:19
Brněnské letiště

Brněnské letiště | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Brněnské letiště v Tuřanech
Vodní slavobránou přivítali 2. dubna 2019 na letišti v Brně první letadlo...
Brněnské letiště
Na brněnské letiště dorazili čeští turisté z ostrova Rhodos, který zachvátily...
14 fotografií
Fiaskem skončilo výběrové řízení na leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Nepřihlásil se do něj totiž žádný letecký dopravce. O spojení s obřím německým letištěm usilovalo Brno společně s Jihomoravským krajem. Letecké společnosti nepřesvědčila ani veřejná podpora, kdy město a kraj hodlaly na provoz linky přispívat třemi miliony eur ročně.

„Udělali jsme všechno pro to, abychom docílili linky do Frankfurtu. Měli jsme kvůli tomu řadu poradců, protože letecký průmysl je specifická záležitost. Zájem o spojení s některým z evropských hubů máme nepochybně nadále,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Při výběrovém řízení měla doplňující dotazy německá letecká společnost Lufthansa. Vedení města a kraje proto doufalo, že se právě tento dopravce do konkurzu přihlásí. „V průběhu výběrového řízení jsme ale zároveň měli informace, že Lufthansa ruší hodně linek a prodává některá letadla. Až v den uzavření řízení se ukázalo, že nabídku nakonec nepodá, což nás mrzí,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Brno a kraj chtěly linku spustit příští rok na jaře. Původním termínem, o němž město hovořilo, byla dokonce polovina letošního roku. Nicméně bylo nutné čekat na vyjádření Evropské unie. Linka měla létat čtyřikrát týdně a zajistit spojení jižní Moravy s velkým leteckým přestupním uzlem na linky do celého světa. Smlouva byla plánovaná na tři roky.

Brněnské letiště
Brněnské letiště v Tuřanech
Vodní slavobránou přivítali 2. dubna 2019 na letišti v Brně první letadlo společnosti Ryanair z Berlína. Začal tak provoz nové komerční linky, která je třetí pravidelnou na brněnském letišti.
Brněnské letiště
14 fotografií

Evropská unie souhlasila s tím, aby obě samosprávy podpořily letecké spojení z veřejných peněz, přičemž každá plánovala přispět rovným dílem až 1,5 milionu eur ročně, v přepočtu necelých 37 milionů korun.

Na Frankfurt padla volba na základě prověření evropských letišť a leteckých společností. Ukázal se jako nejvýhodnější varianta. Ještě před ním usilovalo město s krajem o Amsterdam, který je vnímaný na rozdíl od Frankfurtu i jako atraktivní turistická a tedy cílová destinace, ale ukázalo se jako nemožné získat pro ni atraktivní čas příletu a odletu v Nizozemsku.

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Amsterdam se nyní může vrátit znovu do hry, byť podle Grolicha asi není šance jej získat kvůli naplněnosti kapacity. „V úvahu teoreticky připadá i Varšava, která výrazně roste a její význam bude ještě stoupat,“ upřesnil hejtman další evropské letiště s možností řady přestupů.

Město a kraj počítají s tím, že by na takovou linku přispívaly stejným způsobem, jako plánovaly u Frankfurtu. „Náš zájem o spojení s evropským hubem trvá, musíme si ale vyhodnotit, jaké máme šance. V leteckém byznysu se totiž věci strašně rychle mění. Počítali jsme s tím, že se nám někdo bez problému přihlásí, ale situace se za ten rok, kdy jsme Frankfurt řešili, úplně proměnila. Lufthansa nebyla schopna podat nabídku kvůli extrémním změnám, k nimž u ní došlo,“ řekl Grolich.

Brno s krajem usilují o linku na velké letiště umožňující přestup do velké části světa dlouhodobě. Ještě před covidovou pandemií, tedy před rokem 2020, existovalo spojení do Mnichova. Letadla začala létat v listopadu 2015 a v provozu byla linka do února 2019, kdy ji britský dopravce BMI Regional zrušil ze dne na den.

Od té doby Brno žádnou celoroční linku do významného uzlu nemá. Mimo jiné i proto, že ani nadvakrát nebylo úspěšné následné výběrové řízení na letecké spojení s Mnichovem.

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