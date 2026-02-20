Letadlo společnosti Austrian Airlines mířilo z thajského Bangkoku do Vídně, kde mělo přistát v půl sedmé ráno. Nakonec ale kapitán stočil stroj kousek severněji a jen o pár minut později vystupovali cestující z Boeingu 777 na letišti v Brně.
„Informaci, že by to mohlo nastat, jsme dostali už ve čtvrtek odpoledne. Řešilo se, jestli na to máme kapacity,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí Letiště Brno Andrea Míčková. Více než tři stovky cestujících pak dopravily z Brna do Vídně autobusy.
Stejná situace se dnes opakovala i později, kdy na letiště do Brna zamířila tři menší letadla stejných aerolinek ze srbského Bělehradu, italského Milána a bulharské Sofie.
„Také tyto cestující přepraví autobusy do Vídně. Letadla pak přeletí, až to bude možné,“ doplnila mluvčí. Všechny čtyři lety čítají celkem asi 600 cestujících.