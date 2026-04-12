Podle přehledu hasičských zásahů hoří východně od městysu v lesích nad údolím potoka Nešůrka. Hasiči k požáru vyjeli krátce před 11:30 a do terénu vyslali patnáct svých jednotek. „Povolali jsme i vrtulník Letecké policejní služby, který nabírá vodu z potoka do bambivaků,“ informovali hasiči na síti X.
Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, později ho zvýšili na třetí. Podle mluvčího hasičů se oheň daří dostávat pod kontrolu a od 13:30 již k jeho dalšímu šíření nedochází. Na místě je přítomný i vyšetřovatel, který se snaží zjistit příčinu požáru.