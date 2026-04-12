Na Blanensku hoří až pět hektarů lesa, komplikací je pro hasiče nedostupný terén

  14:46
S lesním požárem bojují hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikuje těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle odhadů necelých pět hektarů lesa, šířit dále by se nicméně již nyní neměl.

Lesní požár v okrese Blansko. (12. dubna 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Podle přehledu hasičských zásahů hoří východně od městysu v lesích nad údolím potoka Nešůrka. Hasiči k požáru vyjeli krátce před 11:30 a do terénu vyslali patnáct svých jednotek. „Povolali jsme i vrtulník Letecké policejní služby, který nabírá vodu z potoka do bambivaků,“ informovali hasiči na síti X.

Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, později ho zvýšili na třetí. Podle mluvčího hasičů se oheň daří dostávat pod kontrolu a od 13:30 již k jeho dalšímu šíření nedochází. Na místě je přítomný i vyšetřovatel, který se snaží zjistit příčinu požáru.

