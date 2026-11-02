Kam se tolik nechodí. Správci chtějí oživit méně atraktivní části Moravského krasu

Mendelova univerzita, která tyto lokality přes Školní lesní podnik Křtiny (ŠLPK) vlastní a spravuje, se proto s pomocí několika firem zapojila do projektu, jehož cílem je lepší koordinace návštěvníků a propagace méně známých míst tak, aby se lidé v regionu více rozprostřeli, a vytíženým lokalitám se tak ulevilo.
Řadu doposud opomíjených destinací tedy zatraktivní, což znamená jejich úpravu, instalaci nových prvků a mobiliáře – a tím pádem i rozšíření možností k vyžití.
Lesníci si od toho slibují nejen lepší turistický zážitek, ale i ochranu přírody, k níž se lidé ne vždy chovají zodpovědně. „Setkáváme se s tím dennodenně. Největší problém je budování nelegálních singletrailů, které zásadně ničí půdní kryt, kořenové systémy i podrost a způsobují erozi v citlivých lokalitách. Extrémním rizikem pro chráněné biotopy je také bezohledné rozdělávání ohňů a kouření v lese během období sucha, kdy hrozí vznik požárů,“ jmenuje některé z potíží, jež davy lidí přináší, referentka ŠLPK Petra Levá s tím, že to ohrožuje i chráněné druhy živočichů a rostlin.
Zdůrazňuje, že cílem projektu není lidi z lesa a přírody vytlačovat, ale naopak hledat cestu, jak jim nabídnout další zajímavá místa a zároveň zachovat hodnoty, kvůli kterým tyto lokality vyhledávají.
Řadu destinací tak čeká výrazná proměna. V různých částech Moravského krasu přibudou nová pikniková místa, altány, naučné tabule či třeba kompostovací toalety.
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Větší plány jsou pak u 23 hektarů rozlehlého Arboreta Křtiny, které je díky naučným stezkám, kvízovým hrám, piknikovým loukám i výstavkou dřevěných soch vyhledávaným místem pro rodinné výlety a procházky. Po vizuálně stránce se nejprve v blízké době provzdušní, lesníci tu totiž plánují velké prokácení stromů a úpravu dřevin.
„Poté postavíme altán pro školní výuku a vzdělávací zónu Vrbiště, kde bude osm naučných tabulí a několik interaktivních prvků, jež pomohou šířit povědomí o vrbách. Ty jsou totiž v arboretu velmi významné. Zejména děti, pro které je Vrbiště primárně určené, se naučí rozpoznávat různé druhy a ty následně můžou v areálu hledat,“ popisuje za arboretum Petra Packová.
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Univerzita se zaměří i na „magický“ háj v brněnských Soběšicích, kde vznikne nové a velmi moderní odpočívadlo. Obnovy se dočká také zázemí lesní pedagogiky v areálu Doubravka, kde přibude vodní nádrž s pozorováním obojživelníků. To vše by mělo být hotové do května roku 2028.
Aby však pracovníci lesního podniku přesně zjistili, na jaké další lokality se zaměřit a kam případně umístit či kde vybudovat nové prvky, je v první řadě třeba udělat monitoring. V lesích proto přibude pět sčítačů.
„Potřebujeme vědět, jak přesně se návštěvníci v krajině pohybují a kde je jejich tlak největší. Teprve na základě těchto informací můžeme dobře rozhodovat, kam je směrovat a kde naopak přírodu více chránit,“ poznamenává ředitel ŠLPK Tomáš Vrška.
Vzniknou tůně pro chráněné druhy
Koordinace turistů však není jediným způsobem, jak se snaží brněnská univerzita přírodě pomoci. Odborníci počítají rovněž s konkrétními kroky na podporu biodiverzity.
Na Zaječím potoce na severu Brna se zaměří především na zvýšení počtu vodních ploch, konkrétně chtějí obnovit tři zanesené rybníky a tůň, k tomu další čtyři tůně a jeden sedimentační mokřad vybudují.
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Tyto kroky pomůžou zadržovat vodu v přírodě a zároveň tím vznikne přívětivější a bezpečnější prostředí pro řadu chráněných druhů, které se v lokalitě vyskytují.
„Je to například šest druhů obojživelníků, včetně nově zaznamenaného čolka obecného, rosničky zelené či skokana zeleného. Dále jsou zde přítomni užovka obojková nebo roháč obecný, vázaný na přestárlé listnaté porosty. A byl tu potvrzen výskyt jedenácti druhů netopýrů,“ jmenuje Levá.
Úpravy čekají i oboru jihovýchodně od Brna
Podobná proměna čeká na oboru u Sokolnic na Brněnsku, která taktéž patří Mendelově univerzitě. Tam vznikne vodní nádrž a dvě tůně. „I zde je řada chráněných druhů. Zaznamenali jsme tady šest druhů netopýrů, z obojživelníků pak třeba skokana hnědého a ropuchu zelenou. Území zároveň slouží jako hnízdní i potravní prostředí chráněných druhů ptáků, včetně ledňáčka říčního a luňáka červeného,“ doplňuje referentka podniku.
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Důležitou součástí celého projektu je také vzdělávání a osvěta. Mendelova univerzita má již nyní naplánovaných třináct akcí pro veřejnost, zároveň chce myšlenky o udržitelném turismu a koordinaci návštěvnosti předávat i svým studentům. Ti se mohou zapojit i prakticky.
„Během tří celodenních setkání s dobrovolnými strážci přírody v Moravském krasu si vyzkouší právě jejich práci včetně komunikace s návštěvníky a prevence negativních dopadů turismu,“ uzavírá Levá.
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27. března 2026