Lékaři jako krejčí. Díky nové metodě odhalí problémové buňky dřív, než se projeví

„Mnoho nemocí se dnes léčí způsobem, jako kdybych zajel do stavebnin a nakoupil pro všechny montérky v jedné velikosti. Někomu by byly malé, někomu velké, ale všechny by jakžtakž ochránily a zahřály. My se snažíme jít spíše cestou krejčovství. Vybereme nejlepší látku a ušijeme léčbu pacientovi přímo na míru,“ přibližuje přednosta kliniky Jiří Mayer.

Takzvané pacient-specifické amplikonové sekvenování umožňuje lékařům měřit počet leukemických buněk, sledovat jejich změny a případné problémy řešit ihned. To může být zásadní hlavně ve chvíli, kdy je pacient po transplantaci kostní dřeně a některé leukemické buňky transplantaci přežijí. I malý počet takových buněk totiž může odstartovat celou nemoc znovu.

Akutní myeloidní leukemie (AML) je nádorové bujení předtím normálních kmenových buněk krvetvorby. Leukemie roste, zahlušuje a utlačuje bílé krvinky důležité pro obranyschopnost, červené krvinky zajišťující přenos kyslíku a krevní destičky, které zabraňují krvácení. Ročně toto onemocnění v Česku postihne přibližně 400 lidí, z toho 80 ošetří právě klinika v Brně.

AML se řadí mezi nejagresivnější typy leukemie. Na rozdíl od té chronické je nástup nemoci rychlý a provází ho vysoká úmrtnost. To je problém hlavně u pacientů nad 60 let, jednoho roku od diagnózy se dožije jen 26 procent z nich. Do této kategorie spadá právě i Folprecht. „Prodloužili mi život, za to jim budu navždy vděčný,“ oznamuje směrem k brněnským doktorům.

Přesně vědí, co se v těle odehrává

Prevencí ani zdravým životním stylem přitom AML nelze zabránit. „Problém je také to, že stejně jako dvě dámy mají jinou představu o tom, jak by měl vypadat jejich outfit na ples, tak ani my nikdy nenajdeme dvě stejné leukemie,“ podotýká Mayer.

Rozdíl u pacientů nacházejí lékaři především v chromozomech. Právě jejich vyšetření je pro personalizovanou medicínu klíčové. „Když pacient přijde, vyšetříme mu krev. Sledujeme změny na chromozomech a genech. Jednotlivé zmutované geny prozkoumáme a na základě jejich kombinace připravíme individuální metodu na pozorování změn. Víme tak přesně, co se v těle pacienta odehrává,“ rozebírá zásadní prvky metody Mayer.

Následně pacienti zahájí léčbu, kdy je pro ně na míru připravená kombinace léků. Cykly trvající přibližně 28 dní se opakují, dokud nemoc neustoupí do požadované podoby. „Absolvoval jsem čtyři takové cykly,“ říká Folprecht. Díky individuálnímu plánu totiž lékaři dovedou přesně načasovat transplantaci kostní dřeně, případně mohou zjistit, že vůbec není potřeba.

Po transplantaci zůstávají pacienti ještě čtyři týdny na pozorování v nemocnici, aby se jim obnovila imunita. Právě toto období je nejdůležitější, může se totiž stát, že několik leukemických buněk v těle zůstane.

„Kdybychom se na buňky dívali jen mikroskopem, byly by vidět až ve chvíli, kdy je více než pět procent kostní dřeně zachváceno leukemickými buňkami. A do návratu plné nemoci stačí jen čtyři týdny. U pacient-specifického amplikonového sekvenování vidíme už okamžik, kdy se začínají leukemické buňky probouzet, na což můžeme aktivně reagovat,“ podotýká přednosta.

Na chemoterapii mohl docházet

Upozorňuje také, že tuto metodu lze s výjimkou několika případů aplikovat u téměř všech pacientů. V dřívější době byli lékaři schopni stanovit minimální zbytkové onemocnění jen u zhruba poloviny z nich.

Takovým pacientem byl i pan Folprecht. I na základě včasného zásahu lékařů šel na transplantaci až ve chvíli, kdy byl podle přednosty kliniky už relativně v pořádku a prakticky zdravý.

Ačkoliv je pacient-specifické amplikonové sekvenování v Česku relativně nové, v Brně jej lékaři používají už dva roky. „Dnes s touto metodou pracujeme u každého pacienta, nejedná se o experimentální léčbu. Letos jsme ji už odprezentovali na sjezdu hematologů v Hradci Králové,“ osvětluje Mayer.

Podle jeho slov není vidět vývoj pouze u personalizované medicíny, pokroky jsou i v oblasti léků či ozařování. „Bylo skvělé, že jsem na chemoterapii mohl docházet ambulantně, nemusel jsem tak ležet celou dobu v nemocnici. V té době mi navíc zemřel otec, a já tak byl schopný se s ním rozloučit,“ oceňuje Folprecht.