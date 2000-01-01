náhledy
Dlouhotrvající mrazy udělaly radost i sportovcům ve Víru na Žďársku, který leží jen kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Letošní zima přinesla do hlubokého údolí řeky Svratky ideální podmínky, tamní umělá ledová stěna je tak v těchto dnech v obležení. Stabilní nízké teploty umožnily vytvořit kvalitní vrstvu ledu, za kterou nyní míří horolezci nejen z Vysočiny, ale hojně i z jižní Moravy.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Tato sezona určitě trhne všechny rekordy, návštěvnost je obrovská,“ pochvaluje si Slávek Matuška, předseda horolezeckého oddílu Ledová stěna Vír.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Díky mrazu a umělému osvětlení si může pestrá škála návštěvníků užívat i oblíbené večerní lezení.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ledová stěna se nachází u známé vodní nádrže Vír téměř na pomezí Jihomoravského kraje a sousední Vysočiny.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Areál využívají k nácviku náročných situací záchranné složky a zkušení lezci zde ladí formu na soutěže.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ti nejlepší své dovednosti poměřují v závodu nazvaném Vírský cepín, který se na stěně koná.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
I přes náročný vzhled disciplíny není led ve Víru jen doménou profesionálů.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na stěnu si pro zábavu chodí zalézt i rodiny s dětmi nebo vitální senioři.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Letošní, v pořadí osmnáctá sezona na ledové stěně bude podle horolezeckého oddílu výjimečná.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Milonické vodopády nedaleko Lipůvky na Blanensku proměnila letošní zima v ledopády.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA