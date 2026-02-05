|
Když mrazivé počasí těší. Nadšenci řádí na obrovské ledové stěně ve Víru
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet
Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...
Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání
Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....
Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik
Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...
Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu
Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...
Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě
Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...
Šéf svazu obcí skončí jako starosta. Chci tvořit, ne bojovat proti lžím, hlásí Lukl
Přes 20 let strávil ve funkci starosty zhruba desetitisícového Kyjova na Hodonínsku František Lukl (nez.). Celostátně je známý hlavně díky funkci šéfa Svazu měst a obcí České republiky, v jehož čele...
Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech
JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...
Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu
Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....
Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech
Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...
Pokus o znásilnění v Brně. Obnaženého útočníka chytili při činu, pomohl školák
Hlasité volání o pomoc zachránilo před znásilněním ženu v brněnských Horních Heršpicích. U železniční trati poblíž Kšírovy ulice ji v neděli v sedm ráno sexuálně napadl cizinec. S útočníkem se...
Březina v okrese Brno-venkov, ale jaká? Dvě stejnojmenné obce si pletou i úřady
Že existují obce se stejným názvem napříč Českem, není až takové překvapení. Pro rozlišení jedné či druhé se používají okresy. Jenže to nestačí v případě dvou obcí Březina na jihu Moravy. Jedna obec...
Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost
Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...
Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly
Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...
Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru
Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...
