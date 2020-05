Ministerstva omezovala práva Lednice na rozvoj, zastal se obce Ústavní soud

Rozhodnutí navíc může být revoluční pro řadu obcí, které se musí podřizovat podmínkám památkové i přírodní ochrany.

„Je to vítězství, ale s trochou smutku nad tím, kolik let uplynulo a možná ještě uplyne, než se dokážeme domluvit,“ komentuje rozhodnutí Ústavního soudu starosta Lednice Libor Kabát (NK).

Boj s ministerstvy trvá od chvíle, kdy Lednice začala připravovat nový územní plán. Do něj chtěla prosadit rozšíření zázemí pro turisty, rozvoj lázeňství, plochy pro výstavbu domů a bytů, ale třeba i parkoviště nebo možnost umístit na střechy domů solární panely.

Jenže téměř všechny plány seškrtalo ministerstvo kultury. A jeho argumenty posléze podpořilo i ministerstvo pro místní rozvoj.

Tehdy Lednici došla trpělivost a jako vůbec první obec v historii podala na obě ministerstva žalobu za porušení práva obce na samosprávu. Tu nejprve zamítl Městský soud v Praze i Nejvyšší správní soud. Ústavní soud coby nejvyšší instance však obě tato rozhodnutí zrušil.

Ministerstvo kultury ve svém vyjádření k žalobě poukázalo na to, že právo na samosprávu není bezbřehé. A že v mezích zákona usilovalo o minimalizaci dopadů rozvojových projektů obce na významnou kulturní lokalitu areálu zapsaného na seznamu UNESCO.

Soudce zpravodaj Radovan Suchánek však postup ministerstva odmítl. „K nezákonnému zásahu do práva na samosprávu může dojít již požadavkem státní moci na prosté zdržení se určitého jednání při výkonu samostatné působnosti obce,“ uvedl v soudním nálezu.

Kvůli sporu přišli o peníze

Zkritizoval také to, jak se soudy popasovaly s jednotlivými body stížnosti Lednických. Třeba s tou na plošný zákaz solárních panelů, který památkáři nařídili navzdory tomu, že sama obec navrhovala ukrýt panely tak, aby je z pohledových stran domů nebylo vidět.

„Plošný zákaz je velmi silným zásahem do práva na rozvoj obce a následně i do práv vlastníků nemovitostí,“ uvedl v usnesení Suchánek.

Soudům nižší instance nařídil věnovat se i dalším bodům žaloby, což se týká třeba i problematiky záchytného parkoviště. Celý spor se teď tak znovu vrací k Městskému soudu v Praze. „Je to příležitost, aby k tomu všechny strany přistoupily s novou snahou o dohodu,“ míní starosta Kabát.

Podle něj se rozvoj na řadu let zastavil a to je třeba změnit. „To, že za nás někdo od stolu z úřadu rozhoduje, jak tu budeme žít, není demokracie. Jsme atraktivní území, potřebujeme reagovat na rozvoj turismu, na potřeby občanů a jejich rozvojové projekty,“ dodává.

Letité spory navíc mají podle starosty také přímý finanční dopad. Bez aktuálního územního plánu nemohla obec čerpat dotace na infrastrukturní projekty. A protože dotační balíky se již vyčerpávají, nikdy už na takové peníze zřejmě nedosáhne. Lednice zadání územního plánu schválila už před jedenácti lety, přesto ho stále nemá. Proto už se ani nemá kam rozvíjet. „V tuto chvíli máme k zastavění už jen asi jedno procento území,“ sděluje místostarosta Lednice Lukáš Dora (SPD).

Obec podle něj nyní funguje podle 23 let starého územního plánu. A to jen díky tomu, že byl tehdy připraven kvalitně. „Jeho tvůrci měli naštěstí vizi rozvoje obce až na čtvrt století dopředu. Kdyby to tak nebylo, už by se v Lednici asi hodně křičelo,“ říká s nadsázkou.

Místostarosta věří, že lednický spor bude přínosem i pro další obce a že se díky němu podaří nastavit mantinely pro státní správu, nakolik může do práv vstupovat.