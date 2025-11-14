Lední medvědice u zubaře. Aby jí zachránil nemocné špičáky, musel je zkrátit

Autor:
  9:41
Nevšedního zvířecího pacienta ošetřil v minulých dnech tým specialistů v Brně. Potíže se zuby měla lední medvědice Elsa z místní zoologické zahrady. Vyšetření u ní odhalilo frakturu obou dolních špičáků a jednoho řezáku. Rentgen následně na obou špičácích potvrdil zánět signalizující přestup infekce z dutiny zubu na čelistní kost. Elsa proto musela podstoupit stomatologický zákrok.
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních...

Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku. | foto: Jan Bedřich

Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný,...
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný,...
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních...
Lední medvědice Elsa, která byla do brněnské zoo převezena z německého...
33 fotografií

Stomatologové měli u obou zubů postižených zánětem na výběr ze dvou možností. Buď mohli jít cestou extrakce neboli vytržení, nebo zvolit endodontické ošetření s cílem zuby zachránit.

„Protože by extrakce znamenala pro Elsu ztrátu obou spodních špičáků a byla by i technicky velmi obtížná, rozhodli jsme se pro endodontické řešení. To sice může být spojeno s dalšími komplikacemi a nevylučuje pozdější ztrátu zubu, ale dává Else šanci na zachování těchto důležitých zubů. Pouze u řezáku jsme zvolili extrakci,“ řekl stomatolog Tomáš Fichtel z Kliniky chorob psů a koček Veterinární univerzity v Brně.

Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku.
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný, avšak proběhl úspěšně. Po ošetření se šelma velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a začíná znovu prospívat.
Celý stomatologický zákrok lední medvědice Elsy byl časově i technicky náročný, avšak proběhl úspěšně. Po ošetření se šelma velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a začíná znovu prospívat.
Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních špičáků a jednoho řezáku.
33 fotografií

Při zákroku trojice lékařů poškozené hroty obou špičáků zkrátila, aby jejich korunky tvořila pouze kompaktní zubní tkáň, což zvýší jejich odolnost při mechanickém zatížení. Následovalo endodontické ošetření zahrnující otevření dřeňové dutiny, mechanické opracování i dezinfekci kanálků. Tato fáze ošetření trvala téměř hodinu.

„Dutiny byly poté vyplněny endodontickým cementem a gutaperčovými čepy, na závěr byly zuby uzavřeny cementem a kompozitní pryskyřicí. Odstranění poškozeného řezáku proběhlo již bez komplikací,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.

Celý zákrok byl časově i technicky náročný. „Proběhl však úspěšně. Elsa se po ošetření velmi dobře zotavuje, její apetit se postupně zlepšuje a medvědice začíná znovu prospívat,“ doplnil Bedřich.

Restart pomocí ledních medvědů. Brněnská zoo doufá v návrat návštěvníků

Elsa spolu s další medvědicí Annou zamířila do Brna letos v červenci z německého Bremerhavenu. Už během transportu přišla informace o jejích potížích se zuby, avšak bez bližší specifikace.

V novém prostředí u ní následně ošetřovatelé zaznamenali snížený apetit a horší prospívání. Vedení zoo se proto rozhodlo nechat důkladně vyšetřit zdravotní stav medvědice, zejména v oblasti ústní dutiny.

Kromě Fichtela byli součástí týmu specialistů Jiří Macek ze stejné kliniky a Ján Staněk. Společně zajistili anestezii, laboratorní vyšetření, klinické posouzení, rentgenologické vyšetření chrupu a provedli i samotný zákrok.

25. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Premium
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...

Sice je teprve začátek listopadu, v kulatém baru na Moravském náměstí v Brně u Jošta si už však lidé mohou koupit s Vánocemi spojené punče a svařáky. Zákazníky nepřekvapí ani to, kdo si tam okénko...

Lední medvědice u zubaře. Aby jí zachránil nemocné špičáky, musel je zkrátit

Vyšetření odhalilo u lední medvědice Elsy frakturu tří zubů – obou dolních...

Nevšedního zvířecího pacienta ošetřil v minulých dnech tým specialistů v Brně. Potíže se zuby měla lední medvědice Elsa z místní zoologické zahrady. Vyšetření u ní odhalilo frakturu obou dolních...

14. listopadu 2025  9:41

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

14. listopadu 2025  5:52

Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Luděk Jurečka z Opavy zakončuje v zápase s Brnem.

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.

13. listopadu 2025  20:48

Spolužačky v noci popíjely na opuštěném stadionu, jedna skončila s otravou na ARO

Starý brněnský stadion za Lužánkami sice díky rozlučce Petra Švancary na čas...

Velmi vážné obavy o život šestnáctileté dívky měli v noci na pondělí strážníci v Brně. Na opuštěném fotbalovém stadionu za Lužánkami pomáhali školačce, která po vypití vodky nebyla schopná jakkoliv...

13. listopadu 2025  16:14

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:39

OBRAZEM: Na Špilberku září drak, rytíři i strom poznání s jablkem a hadem

Brněnský Špilberk znovu rozzářily tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad...

Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na...

13. listopadu 2025  11:16

Z pěší tepny Brna mizí překážky, na vánoční trhy se lidé dostanou bez omezení

Česká ulice jakožto hlavní pěší tepna v centru Brna je kvůli přípravě...

Zábrany, bagry, hluk a neustálé vyhýbání se jiným lidem či autům s nákladem. To je posledních několik týdnů realita České ulice, která je klíčovou pěší tepnou v centru Brna. Důvodem jsou přípravné...

13. listopadu 2025  5:55

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím.

Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista...

12. listopadu 2025  21:55

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:14,  aktualizováno  20:16

Brněnské Vánoce cílí víc na děti, místo novinek dávají přednost atmosféře

Předměty, kterou budou k dostání na Brněnských Vánocích 2025, jež pořádá zdejší...

Letošní Brněnské Vánoce, které se pod taktovkou Turistického informačního centra (TIC) uskuteční zejména v části náměstí Svobody, na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice, se zaměří hlavně...

12. listopadu 2025  17:23

Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě

Italský ohňostroj Oheň voda plamen, vítěz hlavní mezinárodní ceny přehlídky...

Statisíce lidí si každý rok nenechají ujít ohňostrojovou přehlídku Ignis Brunensis nad hladinou Brněnské přehrady. Jenže se v posledních letech zároveň řeší, nakolik je tato akce smysluplná a jak...

12. listopadu 2025  10:39,  aktualizováno  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.