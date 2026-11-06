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Medvědí babinec v Brně končí. Po osmi letech dorazil do zoo samec, váží čtvrt tuny

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  12:05aktualizováno  12:32
Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v...

Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v brněnské zoo. (6. listopadu 2026) | foto: Timo Deible / Zoo Karlsruhe

Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky...
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky...
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky...
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky...
37 fotografií
Má čtvrt tuny živé váhy, a přitom je na světě teprve dva roky. Brněnská zoo se po dlouhých osmi letech dočkala samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa a připojí se k pětici samic, které už v zahradě žijí. Na první setkání s návštěvníky si ale nový obyvatel ještě musí počkat. Nejdřív ho čeká seznamování s novým domovem.

Nový přírůstek do Brna dorazil na doporučení koordinátora Evropského záchovného programu z Německa. Přestože už nyní váží přes čtvrt tuny, zdaleka ještě nedosáhl dospělé velikosti. Samci ledních medvědů běžně dorůstají hmotnosti 350 až 600 kilogramů.

Mika přitom neměl úplně jednoduchý start do života. Narodil se 2. listopadu 2024 v zoo v Karlsruhe jako jedno ze dvou mláďat samice Nuky. Ta však porodila ve venkovním výběhu, nikoli v porodním brlohu, což výrazně snižovalo šance novorozených medvíďat na přežití. Chovatelé proto uzavřeli okolí výběhu a jeho prosklené stěny zakryli bílým nátěrem, aby matce a mláďatům zajistili co největší klid a soukromí. Jedno z dvojčat přesto po několika dnech uhynulo. Druhé mládě se však mělo čile k světu a postupně zesílilo.

Zvířata jménem neprezentují

V Karlsruhe mu návštěvníci vybrali jméno Mika. To mu zůstane i po přestěhování do Brna, kde se nyní postupně seznamuje s novým prostředím. Na veřejných komunikačních kanálech však jeho jméno figurovat nebude. „Chceme v těch zvířatech jednak zachovat určitou divokost a aby je tak lidé vnímali. Aa stejně tak nechceme, aby k nim přistupovali jako k individualitám, ale jako k druhu,“ vysvětlil mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.

Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky nabídli vybraným zvířatům na ochlazení i jako formu enrichmentu.Svůj příděl dostali i lední medvědi. (4. srpna 2026)

Nejde přitom o to, aby ho například chovatelé nepoužívali. „Jméno samozřejmě používáme, ať už při zavolání, nebo v rámci veterinárních tréninků. Respektujeme také to, jaké jméno dostal v Karlsruhe. Určitě mu ho nebudeme měnit ani počešťovat,“ ujistil mluvčí. Rozhodnutí nezveřejňovat jména zvířat se týká především oficiální komunikace zahrady.

V brněnské zoo mají už pět ledních medvědic a vyhlíží samce. Pak chtějí mláďata

Tento přístup podle něj vychází z trendu modernějších zoologických zahrad, který se výrazněji prosadil například v Ostravě. Svou roli v něm hraje také emoční stránka vztahu návštěvníků ke zvířatům. Pokud zvíře ze zoo odchází nebo uhynе, může být podle mluvčího pro lidi snazší rozloučit se s ledním medvědem než s konkrétním zvířetem, ke kterému si vytvořili osobní vztah právě prostřednictvím jeho jména.

Brněnská medvíďata budou „germány“

Příjezd nového samce je pro Zoo Brno dalším krokem k obnovení plnohodnotného chovu ledních medvědů. „Velmi si vážíme spolupráce s kolegy z Karlsruhe i s koordinátorem evropského záchovného programu. Nyní je pro nás nejdůležitější, aby se samec v novém prostředí cítil bezpečně, a poskytneme mu tolik času, kolik bude potřebovat,“ uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v brněnské zoo. (6. listopadu 2026)
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky nabídli vybraným zvířatům na ochlazení i jako formu enrichmentu. Svůj příděl dostali i lední medvědi. (4. srpna 2026)
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky nabídli vybraným zvířatům na ochlazení i jako formu enrichmentu. Svůj příděl dostali i lední medvědi. (4. srpna 2026)
Do brněnské zoo dovezli tunu ledu. Pracovníci zahrady následně chladivé kostky nabídli vybraným zvířatům na ochlazení i jako formu enrichmentu. (4. srpna 2026)
37 fotografií

Samec nyní pobývá v odstavném výběhu v dolní části zahrady, nedaleko expozice, kde žijí dvě mladé samice Anori a Nivi. Právě ty dorazily do Brna letos v červnu z Dánska. Společně s nimi, dvojčaty Annou a Elsou a letitou obyvatelkou Corou má nyní zoo celkem šest ledních medvědů ve dvou skupinách.

Návštěvníci si na nového krasavce budou muset ještě chvíli počkat. Chovatelé zatím nestanovili, kdy ho přemístí do hlavního výběhu. Rozhodující bude, jak rychle si zvykne na nové prostředí, režim a každodenní podněty. Jeho příjezd je součástí mezinárodně koordinovaného chovu, který má pomáhat udržovat geneticky rozmanitou a životaschopnou populaci ledních medvědů.

11. června 2026
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