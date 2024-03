Ketamin jako lék. Droga pomáhá v novém centru pacientům s těžkými depresemi

Nová příležitost se otevírá pacientům s psychickými problémy, kterým nepomohla dosavadní léčba. Klinika Podané ruce otevřela ve Vodní ulici v Brně terapeutické centrum Nové Elysium, kde klientům nabídnou ketaminem asistovanou psychoterapii, a to jako jedno z prvních zařízení v Česku.

Přípravek pomůže s celou řadou duševních onemocnění. „V praxi ketaminovou psychoterapii použijeme pro léčbu těžkých forem deprese, úzkostných poruch, ale také poruch vyvolaných stresem nebo závislostmi,“ uvedla psycholožka a vedoucí centra Darina Zámečníková Havlíčková.

Vedle známých látkových závislostí jako je alkoholová nebo drogová, začínají být v poslední době aktuálním problémem i nelátkové závislosti. „Typicky je to problematika gamblingu, závislost na sociálních sítích, pornografii nebo nakupování,“ upřesnila Zámečníková Havlíčková.

Ketamin má pomoci primárně lidem, kteří se snaží se svým problémem bojovat, ale nejde jim to. Pokud dosavadní metody nefungují a oni v sobě mají něco, co je nepustí dál, měl by jim ketamin pomoci zábranu překonat.

„Když se člověk léčí s depresemi a nic nepomáhá, je to špatné pro něj i celé jeho okolí. Měl jsem například pacientku, která deset let ležela na posteli a nehnula se. Vždycky otevřela dveře, vypustila psa a zase si šla lehnout. To je opravdu hrozné. Ketamin je nová možnost, jak situaci takových lidí zlepšovat,“ sdělil předseda správní rady Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil (ODS).

Přidanou hodnotu vidí vedoucí centra ve spojení psychedelické látky a sezení s terapeutem. Ketamin se totiž může použít i jako čistě antidepresivní léčba, ale už tam chybí přidaná hodnota terapeutické práce. „Terapeuti mají nástroje a zkušenosti, jak pomoci lidem překonat svoje limity a rozvíjet se,“ vysvětlila Zámečníková Havlíčková.

Terapie s využitím látek, které mají psychedelický účinek, se v psychiatrii podle Vobořila ukazuje jako zlomová léčba. Cílí totiž na příčiny a nikoliv na příznaky. „Doufám, že v budoucnu budeme umět využít i další látky, které se ve světě ukazují jako vhodné k léčbě různých traumat. Například MDMA, slangově extáze,“ poznamenal Vobořil.

Centrum funguje v režimu ambulance každý všední den. Jeho pracovníci zatím odhadují kapacitu na čtyři až pět podání ketaminu týdně, v budoucnu by to mělo být více.

Léčba je finančně náročná, jedna procedura stojí 28 tisíc korun. Zástupci centra momentálně jednají o smlouvách se zdravotními pojišťovnami a hledají i další finanční prostředky, aby pomoc dostali i ti, kteří si ji nemohou dovolit.