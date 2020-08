Židenice znovu zvažují přesun radnice do opuštěných lázní v Zábrdovicích

„Máme sice v hledáčku ještě jednu budovu, ale u lázní teď chceme vědět, zda by s přesunem radnice do jeho prostor souhlasilo vedení Brna,“ uvedl místostarosta Židenic Petr Kunc (TOP 09).



Náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) nemá nic proti. Nevyšel totiž plán přesunout do lázní sídlo městské společnosti Starez – sport, která spravuje sportovní zařízení ve městě. Budova lázní by jí nestačila.

„S panem místostarostou Kuncem jsme se nedávno domluvili, že si Židenice seženou vyjádření památkářů, zda je podle nich možné tam radnici přestěhovat,“ poznamenal Hladík.

Podle Kunce by to neměl být problém, zástupci Židenic už s památkáři o této možnosti hovořili a ti nevznesli žádné výhrady. Potřeba však bude oficiální stanovisko.



Další variantou je, že by lázně místo politiků a úředníků sloužily opět sportovcům. „Vyrostla by tam novostavba plaveckého bazénu a stávající budova by sloužila jako zázemí s převlékárnou a dalšími místnostmi,“ nastínil Hladík.

Podle něj bude potenciál tohoto areálu růst s tím, jak se budou stavět nové bytové domy v blízkém areálu bývalé Zbrojovky. Památkáři už podle něj tento záměr posvětili.

Vedení Brna bude o tom, jakou cestou se budou zábrdovické lázně dál ubírat, rozhodovat za měsíc až dva.

Vedle zmíněných dvou variant budou posuzovat také nabídku soukromníka, který si chce budovu pronajmout. Jeho úmysly Hladík neupřesnil.

Ve hře zůstává rovněž možnost, že nový plavecký bazén a radnice budou fungovat vedle sebe. Zázemí nového sportoviště by pak nejspíš našlo místo v nové budově. „Každopádně to není investiční záměr na nejbližší období, ale vize do budoucna,“ oznamuje Hladík.