Číňané podepsali smlouvu o lázních v Pasohlávkách, na stavbu mají sedm let

Ještě před podpisem musela společnost RiseSun uhradit téměř 380 milionů korun za nákup pozemků a složit na účet dalších 100 milionů jako garanci, že v místě postaví domluvený lázeňský komplex.

Smlouvu podepsali předseda představenstva Thermalu Pasohlávky Martin Itterheim, člen představenstva Jiří Oliva (ČSSD) a generální ředitel čínského investora Sü Ťie. „Pro nás to není konec, ale krok dopředu. Těžká práce nás teprve čeká. Při naší práci máme tři důležité zásady – výsledek, životní prostředí a vztahy,“ prohlásil Sü Ťie.

Firma musí splnit časový harmonogram. „Základní podmínkou pro čínskou stranu je, že musí dodržet územní plán i studii, která je pro lázeňský poloostrov připravená. Zároveň musí do tří let předložit územní rozhodnutí, do pěti let stavební povolení a do sedmi let kolaudační rozhodnutí,“ shrnul Itterheim. Pokud firma termíny nedodrží, o peníze přijde.

Podle hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka (ANO) může jižní Morava díky čínským lázním získat věhlas ve světě. „Je vidět, že tato firma funguje evropsky. Hotely, které staví po celém světě, mají evropského ducha. Věřím, že to bude pěkné dílo,“ podotkl Šimek.

Pozemky kraj prodal za téměř 380 milionů. „Od investorů jsme čekali větší zájem. Peníze chceme investovat do léčebného ústavu. Sloužit bude k pooperační péči o pacienty z jihomoravských nemocnic,“ sdělil hejtman.

I proto společnost Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky, v lokalitě zůstává. „Především teď budeme pracovat na připravě projektu léčebného rehabilitačního ústavu. Stále také máme ve vlastnictví několik pozemků v Pasohlávkách, zůstanou nám i sítě a komunikace,“ dodal Itterheim.