Minulý týden postavili dělníci na pravém břehu a v korytě řeky dvě dočasné mostní podpěry. V tomto týdnu na ně osadili první dva kusy konstrukce lávky, další přivezou z výroby příští týden. Vše bude hotové do konce července.
„Současně stále probíhají práce také na pravém břehu řeky Svitavy, kde dělníci pokračují v betonážích budoucí bezbariérové rampy a schodiště. Na samotné lávce se kromě kompletace povrchu bude osazovat také zábradlí s nerezovou výplní, betonovat se budou římsy, finalizovat se budou také další práce v okolí nové spojnice obou břehů,“ popsal práce Jiří Svoboda z investičního oddělení městského úřadu.
Ostrov s městskými sportovišti je od centrální části Blanska oddělený řekou Svitavou, z druhé strany ho pro změnu obtéká mlýnský náhon. Neexistuje ani příliš mnoho propojek. Jedna lávka a jediný most pro auta je v jižnější části ostrova, druhá spojka pro pěší je naopak na severu téměř kilometr proti proudu Svitavy.
Lokalita umístění nové lávky pro pěší
Tato nová lávka, která vyústí zhruba v polovině, je dlouhá 37 metrů. Lidé se přes ni dostanou přímo k baseballovému stadionu, kolem kterého vede okruh pro běžce, in-line bruslaře, pěší a cyklisty.
Investice vyjde zhruba na 16 milionů korun a je součástí původní dohody s investorem obchodního centra na severu města.