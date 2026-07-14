Na sportovním ostrově jsou téměř všechna městská sportoviště, tedy akvapark, krytý bazén, sportovní hala, fotbalový, atletický a zimní stadion i skatepark a baseballové hřiště.
„Hlavní přístup po silničním mostě v Mlýnské ulici dosud doplňovala jen úzká lávka pro pěší u akvaparku a zhruba kilometr vzdálená lávka Salmova jezu na severním okraji sportovního ostrova. Nová spojnice pro pěší a cyklisty u obchodního centra Poříčí nyní řadě návštěvníků cestu výrazně zkrátí,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).
Ocelová lávka spojuje břehy šest metrů nad hladinou řeky. Do Blanska ji stavebníci přivezli z výroby ve třech dílech, které speciální jeřáb osazoval na pomocné mostní konstrukce. Dělníci je vybudovali a dočasně umístili na břehu řeky přímo v korytě Svitavy jako podpěry. Po spojení všech dílů je pak opět demontovali.
|
VIDEO: V Blansku usazují jeřáby novou lávku, lidem zkrátí cestu za sportem
Náklady na vybudování lávky dosáhly 15,91 milionu korun bez DPH. Většinu nákladů, konkrétně 85 procent, pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek uhradí město.
|
28. května 2026