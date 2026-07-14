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Lávka přes řeku Svitavu zkracuje cestu na sportoviště v Blansku

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  15:42
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s Obchodním centrem Poříčí v Blansku. (červenec 2026) | foto: ČTK

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...
7 fotografií
Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty za téměř 16 milionů korun od úterního odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli zástupci radnice.

Na sportovním ostrově jsou téměř všechna městská sportoviště, tedy akvapark, krytý bazén, sportovní hala, fotbalový, atletický a zimní stadion i skatepark a baseballové hřiště.

„Hlavní přístup po silničním mostě v Mlýnské ulici dosud doplňovala jen úzká lávka pro pěší u akvaparku a zhruba kilometr vzdálená lávka Salmova jezu na severním okraji sportovního ostrova. Nová spojnice pro pěší a cyklisty u obchodního centra Poříčí nyní řadě návštěvníků cestu výrazně zkrátí,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s Obchodním centrem Poříčí v Blansku. (červenec 2026)
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s Obchodním centrem Poříčí v Blansku. (červenec 2026)
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s Obchodním centrem Poříčí v Blansku. (červenec 2026)
Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s Obchodním centrem Poříčí v Blansku. (červenec 2026)
7 fotografií

Ocelová lávka spojuje břehy šest metrů nad hladinou řeky. Do Blanska ji stavebníci přivezli z výroby ve třech dílech, které speciální jeřáb osazoval na pomocné mostní konstrukce. Dělníci je vybudovali a dočasně umístili na břehu řeky přímo v korytě Svitavy jako podpěry. Po spojení všech dílů je pak opět demontovali.

VIDEO: V Blansku usazují jeřáby novou lávku, lidem zkrátí cestu za sportem

Náklady na vybudování lávky dosáhly 15,91 milionu korun bez DPH. Většinu nákladů, konkrétně 85 procent, pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Zbytek uhradí město.

28. května 2026
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