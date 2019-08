V Brně „dají“ Václavu Havlovi jako dárek k narozeninám speciální lavičku

Lavičku Václava Havla najdou Brňané v budoucnu na čtvrté Kapucínské terase pod Petrovem u již vysazené lípy. Na tom místě se už za minulého režimu tajně stavěla pódia a divadelníci tam hráli Havlovy hry.

Místo vybral někdejší dramaturg Divadla Husa na provázku a nynější rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Od divadla ke Kapucínským terasám dnes už vede ulička Václava Havla. Název schválili brněnští zastupitelé v roce 2013.

„Hodnota myšlenek Václava Havla byla vysoká už v době nesvobody, ale ani v současnosti neklesá. V atmosféře, kdy má cenu jen to, co má cenu, tedy dá se převést na peníze, kdy mravnost, poctivost a zásady nejsou životním cílem člověka, ale důkazem jeho slabosti, si potřebujeme Václava Havla o to víc připomínat. Lavička bude mementem a zároveň i praktickým doplňkem veřejného prostoru,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na vznik lavičky, která podle předpokladů vyjde na zhruba 300 tisíc korun, mohou přispět ode dneška sami obyvatelé, město pro tento účel vyhlásilo veřejnou sbírku. Slavnostní odhalení je v plánu na 5. října, v den narození bývalého prezidenta.

Brno se tak zařadí po bok dalších měst v České republice, jako je Hradec Králové, Šumperk nebo Praha, ale i světových metropolí například Barcelony nebo Dublinu, kde pamětní místa v podobě dvou křesel spojených kulatým stolem vznikla už dříve. Vůbec první lavička byla umístěna v říjnu 2013 v americkém Washingtonu na Georgetownské univerzitě.