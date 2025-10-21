Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

  16:43
Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v Polsku a Portugalsku.
Linka na výrobu sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba ve...

Linka na výrobu sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba ve znojemské továrně skončí letos v listopadu, o práci přijde 110 lidí. (20. října 2025)

Linka na vypalování sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba...
Pec na vypalování sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba ve...
Linka na výrobu sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba ve...
Linka na vypalování sanitární keramiky v závodě společnosti Laufen CZ. Výroba...
Výrobce koupelen a sanitární keramiky původně avizoval ukončení výroby ve Znojmě už na konci roku 2024, tehdy se to mělo týkat 250 zaměstnanců. Důvodem byl dlouhodobý růst výrobních nákladů, ceny energií i růst mzdových nákladů.

V první vlně propouštění odešlo 140 zaměstnanců, ukončování a přesouvání výroby ze Znojma nakonec vedení firmy posunulo až na konec letošního listopadu. „Rozhodnutí ovlivnilo několik faktorů. Tím hlavním byla rostoucí poptávka a zároveň potřeba zajistit náhradu za výrobu ve Znojmě v odpovídající kvalitě a množství výrobků,“ uvedl jednatel společnosti Ladislav Dvořák.

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Jedna vlna propouštění už se ve znojemském Laufenu uskutečnila loni v létě, další začala letos na jaře. Firma lidem v obou vlnách nabízela několik možností, jednou z nich byl přesun do závodu v Bechyni.

„Máme tam nadstandardní vztahy s radnicí, která nám našla ubytovací kapacity, náklady na ubytování v bytech pokryjeme my. Této možnosti využilo osm zaměstnanců. Dalších deset zaměstnanců, kteří se chystají odejít do důchodu nebo na mateřskou dovolenou, jsme přesunuli interně,“ sdělil Dvořák.

Laufen nabízel i takzvané korporátní pozice, tedy místa v zahraničních závodech, tuto možnost využil jen jeden zaměstnanec. Pro ostatní končící zaměstnance uspořádala společnost burzu práce, komunikuje s ostatními výrobci na Znojemsku a svým lidem nabízí volné pozice. Spolupracuje také se znojemskou radnicí, krajským i okresním pracovištěm Úřadu práce ČR i regionální hospodářskou komorou.

Vybavení se přestěhuje

Odcházejícím zaměstnancům na základě kolektivní smlouvy vyplatí firma až 11 měsíčních platů na odstupném. „Tři měsíce jsou ze zákona, tři podle kolektivní smlouvy, až čtyři měsíce podle počtu let odpracovaných ve firmě a jeden další pro seniorní zaměstnance, kteří mají blízko do důchodu,“ vypočítal Dvořák.

V Hrušovanech nad Jevišovkou končí provoz cukrovaru, o práci přijde 150 lidí

Laufen ve Znojmě vyrábí větší kusy, jako jsou toaletní mísy či velká umyvadla. Většinu výroby převezme závod v jihočeské Bechyni, část závod v Polsku a jeden výrobek se bude vyrábět v Portugalsku. Do těchto továren se přestěhuje i vybavení, které dosud používají ve Znojmě.

Ve znojemském sídle firmy zůstane logistické centrum, výroba vodovodních baterií a koupelnového nábytku, školicí centrum a administrativní základna – od finančního úseku přes zákaznický servis až po obchodní tým. Do konsolidace keramické výroby v Bechyni investuje Laufen CZ desítky milionů korun.

Jídlo z ciziny i klima ničí potravináře, pády firem tvoří další problémy

„V průběhu letošního a příštího roku investujeme 142 milionů korun, z toho 86 milionů půjde na úsporu energií a 56 milionů do rozšíření výroby tlakového lití v Bechyni,“ přiblížil Dvořák.

Laufen CZ je součástí holdingu Laufen s centrálou ve Švýcarsku se stotřicetiletou historií. Jeho vlastníkem je od roku 1999 španělská Roca Group. Ročně vyrobí kolem tří milionů kusů keramiky v šesti evropských továrnách. Nabízí výrobky pod značkami Jika, Roca a Laufen. Loni po dvou letech ve ztrátě vykázal čistý zisk 126,5 milionu korun. Tržby společnosti stouply o devět procent na 3 miliardy korun.

