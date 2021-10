Laserem proti špačkům. Vinice chrání před ničivými nálety zelený paprsek

„Po loňské pilotní zkoušce jednoho zařízení ve Velkých Bílovicích jsme jich letos spustili a chystáme se uvést do provozu celkem třináct,“ vypočítal Václav Frolich ze společnosti BS vinařské potřeby, která laserový plašič zemědělcům dodává.

Investovat se do něj rozhodli třeba ve vinohradech B\V vinařství v Ratíškovicích na Hodonínsku. Nejprve do dvou, teď se usnesli, že přidají dalších pět zařízení. „Ztráty z předešlých let po náletu špačků byly v tomto vinařství natolik citelné, že se odhodlali k nákupu více laserových přístrojů,“ uvedl Frolich.

O zařízení je ale zájem nejen na Moravě, přístroj už slouží i v Ústí nad Labem nebo například v Ostravě. Plašiče se totiž využívají nejen na vinohradech, ale také v dalších zemědělských oborech.

Kuriozitou je, že pomohl třeba v obchodní zóně, která leží nedaleko skládky. Tu totiž okupují hejna racků, kteří obchody i okolní parkoviště znečišťují trusem. Nicméně po zapnutí laseru takřka okamžitě zmizeli.

Ve vinohradu se stroj připomínající kameru otáčí kolem své osy a vysílá zelený paprsek.



Paprskem i na okurky Vinařství není jediná oblast zemědělství, která využívá laser. Třeba farmářské družstvo Čerstvě utrženo, které na trh dodává lokální zeleninu a ovoce, jako první český producent přichází s moderním laserovým značením. Nahrazuje jím klasické papírové samolepky. Jako první ekologickou novinku vyzkoušeli u salátových Hugo okurek z farmy ve Velkých Němčicích na Břeclavsku.

„Ptáci vnímají pohybující se zelené laserové světlo jako predátora a opouštějí oblast okamžitě, jakmile paprsek prochází. Zařízení je navrženo do venkovních prostor a počasí na jeho účinnost zásadní vliv nemá. Pokud je zataženo, tak je paprsek viditelnější, ale i za slunečného dne je dostatečně viditelný a ptáci se ho bojí,“ upřesnil princip fungování Frolich.

Dodal, že se na rozdíl od akustických plašičů v tomto případě jedná o naprosto tichý způsob, který neruší obyvatele žijící v okolí vinic.

S použitím světelného plašiče má již z loňského roku zkušenost i jihomoravský vinař Stanislav Mádl, který oceňuje, že přístroj funguje automaticky bez nutnosti nepřetržité personální obsluhy. „Výhodou je, že se plašič dá snadno ovládat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu,“ poznamenal.