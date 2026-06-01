Z Lanžhota mohou cestující po letech opět vyrazit vlakem, ale pouze na Slovensko

Marek Osouch
  14:36
Už víc než čtyři roky se mohou lidé chodit na vlaky na nádraží v Lanžhotě na Břeclavsku jen dívat. Žádný tam nezastavuje, osobní regionální spoje do stanice opravené v roce 2007 zajížděly naposledy na konci roku 2021. Nicméně po opravách mezinárodní trati vedoucí na Slovensko se nejspíš ještě letos provoz obnoví.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle krajského náměstka pro dopravu Jiřího Crhy (ODS), který se slovenskými protějšky nedávno jednal, má sousední země zájem na koridor vrátit klasickou regionální dopravu. Dnes na trase totiž fungují pouze mezinárodní spoje, které Lanžhotem projíždějí. „Jsme připraveni tento záměr slovenské strany podpořit,“ ujistil Crha.

Podle něj obnovu mezistátního regionálního spojení Slováci chtějí prosadit, protože podmínkou uvolnění peněz na opravy stanic a trati bylo právě zprovoznění osobní vlakové dopravy.

„V případě, že tomuto řešení nezabrání žádné technické nebo administrativní překážky a Jihomoravský kraj bude akceptovat náš návrh, jsme připraveni vlakovou dopravu obnovit ještě v průběhu letošního roku,“ poznamenala mluvčí slovenského ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Podle Crhy můžou vlaky znovu začít jezdit letos na podzim. Každopádně souprava ze Slovenska, konkrétně z Bratislavy, dojede pouze do Lanžhota. Na žádný další vlak do Česka tak cestující nemají šanci přestoupit, protože všechny zastavují až v nedaleké Břeclavi. „Sice by to dávalo větší smysl, ale financování přeshraniční regionální dopravy zkrátka není jednoduché,“ podotkl náměstek.

Zatímco provoz vlaku do Lanžhota spadá zcela pod Slovensko, v případě prodloužení až do Břeclavi by se už na něm musela finančně podílet i česká strana, konkrétně právě Jihomoravský kraj.

„Až bude spojení do Lanžhota obnoveno, začneme přemýšlet, jak by bylo možné jej rozvíjet dál, třeba do Břeclavi nebo až do Brna. Pokud tedy nenarazíme na kapacitu tratě,“ dodal Crha s tím, že nejdříve musejí najít model, jak přeshraniční regionální vlak financovat, když Slovensko a Česko vybírá dopravce jiným způsobem.

Regionální doprava kvůli vysokým nákladům obecně nedokáže fungovat komerčně, tedy si sama na sebe vydělat – veřejné rozpočty ji musejí dotovat. Komerční spoje na riziko dopravce fungují pouze mezi vytíženými stanicemi, nikoliv v menších zastávkách.

