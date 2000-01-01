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Dva evropské tituly během dvou dnů, čtyři za poslední tři roky. Brněnský tým Mičánek Motorsport završil sezonu Lamborghini Super Trofeo Europe ve velkém stylu. V italské Monze museli mechanici hned dvakrát vyměňovat motor, jezdci sváděli souboje na deštěm zmáčené trati a oslavy jednoho z titulů musely počkat na rozhodnutí komisařů. Podívejte se, jak vypadal závodní program, který brněnské stáji přinesl historický úspěch.
Autor: Mičánek Motorsport
Největší překážkou jezdců Mičánek Motorsport nebyla konkurence soupeřů, ale vlastní motor. „Srdce“ Lamborghini Huracán s číslem 46, ve kterém jezdí českobelgické duo Jakub Knoll a Renaud Kuppens, museli mechanici měnit už den před začátkem programu. Při tréninku totiž vypověděl službu.
Autor: Mičánek Motorsport
Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 pohání atmosférický desetiválcový motor o objemu 5,2 litru, který dosahuje výkonu přibližně 620 koní. Motor je uložen uprostřed vozu, za zády jezdce, a jeho sílu přenáší na zadní kola šestistupňová sekvenční převodovka. Mechanici Mičánek Motorsport na jeho výměně pracovali přes šestnáct hodin.
Autor: Mičánek Motorsport
Přestože se jim povedlo motor vyměnit před samotným programem, po kvalifikaci do čtvrtečního závodu začal z motoru téct olej. Tým brněnských mechaniků ho tak musel znovu pod časovým tlakem opravit. Do startu závodu přitom zbývalo jen něco málo přes čtyři hodiny.
Autor: Mičánek Motorsport
Časový limit byl neúprosný a i když nakonec mechanici dokázali krátce po startu závodu neduhy opravit, jezdci nedokázali zajet potřebný počet kol, které by znamenaly body do pořadí evropské části Lamborghini Super Trofeo. „Chybělo nám pět minut,“ posteskl si manažer týmu Jiří Mičánek mladší.
Autor: Mičánek Motorsport
Lamborghini Super Trofeo je značkový šampionát, v němž se závodí s identickými vozy Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Posádky jsou podle jezdeckého složení a výkonnosti rozděleny do čtyř kategorií. Vedle nejvyšší PRO také do Pro-AM, která kombinuje profesionálního a amatérského jezdce, dále AM pro amatérské závodníky a Lamborghini Cup pro méně zkušené jezdce. Během 45minutového závodu musí každá posádka mezi 20. a 30. minutou absolvovat povinnou zastávku v boxech, při níž se vystřídají jezdci a která musí splňovat předepsanou minimální dobu, aby žádná posádka nezískala neoprávněnou výhodu.
Autor: Mičánek Motorsport
Lamborgini s číslem 46 nakonec dokázalo startovat i v pátečním závodě, kde díky výborným výkonům obou jezdců dokázal Mičánek Motorsport titul i v kategorii AM. Problémy s olejem se ale vrátily a mechanici tak museli znovu celý motor vyměnit. Po čtvrté hodině ranní si konečně mohli vydechnout a vyfotit oslavné selfie.
Autor: Mičánek Motorsport
Už ve čtvrtek ale zazářila hlavně posádka auto s číslem jedenáct. Bronislav Formánek s Jihoafričanem Anthony Pretoriusem dokázali ovládnout předposlední závod celého šampionátu a bylo jasné, že titul v kategorii Pro-AM už jim neuteče.
Autor: Mičánek Motorsport
Ačkoliv svou kategorii ovládnout dokázali, na první příčku celého závodu jim pár vteřin scházelo. „Trochu mě mrzí, že z prvního místa nebyl větší náskok. Chtěl jsem bojovat o celkové stupně vítězů. Ale program jsme splnili, misi jsme dokončili,“ hodnotil Formánek.
Autor: Mičánek Motorsport
Stupně vítězů si tak alespoň Formánek s Pretoriusem užili ve své třídě. Nechyběla ani sprcha šampaňským. „Měl jsem štěstí, že Tony je extrémně rychlý. Auto mi předával s velkým náskokem, takže jsem měl obrovskou výhodu. Nemusel jsem tolik bojovat, potřeboval jsem si hlavně udržet svoje a nedělat chyby,“ ocenil Formánek spolupráci se svým devatenáctiletým kolegou.
Autor: Mičánek Motorsport
A slavil i celý tým. Pro Mičánek Motorsport se jednalo o třetí evropské vítězství v řadě. „Jsme šťastní a můžeme jít slavit,“ radoval se manažer týmu Jiří Mičánek mladší, který se z vítězství ve stejném seriálu radoval už v roce 2024, loni ovládl sérii GT2.
Autor: Mičánek Motorsport
Právě Mičánek byl tím prvním, kdo šel oba závodníky obejmout. Klíčový moment závodnické dvojice přišel ale až o den později, kdy šlo o titul i druhé posádce.
Autor: Mičánek Motorsport
Hlavním mužem celého titulového zápolení Knolla s Kuppersem byl paradoxně jejich týmový kolega Anthony Pretorius. „„Anthony mi vytvořil takovou bariéru za mnou a v rámci pravidel mě stínoval od našich soupeřů. V podstatě bychom ho mohli vyhlásit novým ministrem obrany, protože předvedl skvělou práci,“ pochvaloval si Knoll.
Autor: Mičánek Motorsport
Pretorius totiž v závěru závodu srdnatě odrážel nájezdy nejbližších konkurentů o titul v kategorii AM. Díky této spolupráci tak Mičánek Motorsport mohl slavit čtvrtý evropský titul za tři roky. „Strategie byla jasná od začátku. Jsme tým. Jedenáctka už neměla co ztratit, protože titul měla. Byli jsme domluvení, že pokud bude možnost druhému autu trochu pomoct, uděláme to,“ vysvětloval Mičánek.
Autor: Mičánek Motorsport
Radost ale nepřišla okamžitě. Komisaři totiž vyšetřovali situaci z úvodu závodu, kdy při jízdě za safety carem vznikly nejasnosti ohledně pořadí vozů. Týmu hrozila penalizace, která mohla ovlivnit výsledek šampionátu. „Někdo nás předjel a pak se nevrátil na správnou pozici. Komisaři to vyšetřovali. Věděli jsme, že máme potřebné umístění i body, ale nemohli jsme slavit, protože jsme nevěděli, jaké rozhodnutí padne,“ přiblížil Mičánek.
Autor: Mičánek Motorsport
Rozuzlení tak přišlo o necelé dvě hodiny později. Komisaři nakonec žádné provinění českého týmu neshledali a titul definitivně potvrdili. Pro celou sérii Super Trofeo Europe se jednalo o poslední závod s Lamborghini Huracán. To od příští sezony nahradí novější model Temerario.
Autor: Mičánek Motorsport
Nové vozidlo měl možnost před několika týdny otestovat i sám Mičánek (na snímku.) které přinese výrazné technické změny. „Bude to extrémně náročné pro všechny. Všechny týmy budou stát na stejné startovní čáře a musíme se s tím autem naučit pracovat jak po technické, tak po jezdecké stránce,“ vysvětlil.
Autor: Mičánek Motorsport
Nejvýraznější změna se odehrála pod kapotou. Atmosférický desetiválec Huracánu vystřídal přeplňovaný osmiválec, který má odlišný zvukový projev. Nové Lamborghini je přitom podle Mičánka výrazně rychlejší. „Jedete o tři až čtyři sekundy na kolo rychleji než s Huracánem, a přitom tu rychlost tolik nevnímáte. Je to zvláštní pocit, na který si budeme muset zvyknout,“ popsal své dojmy z testování.
Autor: Mičánek Motorsport
Novinka přinese také výrazně příjemnější podmínky v kokpitu. Temerario totiž bude vybaveno klimatizací, která jezdcům pomůže zvládat extrémní teploty během závodů. „Když jsem byl v Bahrajnu nebo někde v teple, bylo v autě sedmdesát stupňů. A když na sobě máte všechny ty nehořlavé věci, je to velice náročné,“ přiblížil Mičánek. Klimatizace podle něj pomůže především při delších závodech, kdy se únava jezdce postupně zvyšuje.
Autor: Mičánek Motorsport
Přestože brněnská stáj získala během tří let čtyři evropské tituly, s příchodem Temeraria začne v mnoha ohledech znovu od nuly. Novou techniku si budou muset osvojit mechanici i samotní závodníci. Ambice Mičánek Motorsport se však nemění. „Budeme se snažit navázat na letošní výsledky a bojovat samozřejmě hned o titul. Nemůžeme říkat, že budeme jezdit do desátého místa, to by bylo špatně,“ uzavřel šéf týmu.
Autor: Mičánek Motorsport
Jezdci českého týmu Mičánek Motorsport zažívají poslední jízdy v Lamborghini Huracán. Od příští sezony už pojedou s jiným modelem. (22. října 2026)
Autor: Mičánek Motorsport
Lamborghini Huracán číslo 46 jezdců Jakuba Knolla a a Renauda Kuppense z týmu Mičánek Motorsport při posledním závodě evropského šampionátu v Monze. (23. října 2026)
Autor: Mičánek Motorsport
Vítězné Lamborghini Huracán číslo 11 jezdců Mičánek Motorsport Bronislava Formánka a Anthonyho Pretoriuse. (22. října 2026)
Autor: Mičánek Motorsport
Jezdci českého týmu Mičánek Motorsport Bronislav Formánek a Anthony Pretorius vyhráli seriál Lamborghini Super Trofeo Europe 2026 ve voze číslo 11. (22. října 2026)
Autor: Mičánek Motorsport
Jezdci českého týmu Mičánek Motorsport vyhráli seriál Lamborghini Super Trofeo Europe 2026. (22. října 2026)
Autor: Mičánek Motorsport
Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii Lamborghini Super Trofeo Europe 2026.
Autor: Mičánek Motorsport