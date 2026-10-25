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OBRAZEM: Porucha motoru i euforie. Česká Lamborghini vládnou evropským okruhům

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Fotočlánek   11:15
Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii... Motor Lamborghini Huracán v brněnské stáji Mičánek Motorsport v italské Monze. Mechanici vyměňují motor Lamborghini Huracán ve brněnské stáji Mičánek... Mechanici vyměňují motor Lamborghini Huracán ve brněnské stáji Mičánek... Motor Lamborghini Huracán při výměně ve stáji Mičánek Motorsport v italské... Motor Lamborghini Huracán při výměně ve stáji Mičánek Motorsport. Mechanici týmu Mičánek Motorsport po výměně motoru ve Lamborghini Huracán. Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii... Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii... Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii... Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii... Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii...
Dva evropské tituly během dvou dnů, čtyři za poslední tři roky. Brněnský tým Mičánek Motorsport završil sezonu Lamborghini Super Trofeo Europe ve velkém stylu. V italské Monze museli mechanici hned dvakrát vyměňovat motor, jezdci sváděli souboje na deštěm zmáčené trati a oslavy jednoho z titulů musely počkat na rozhodnutí komisařů. Podívejte se, jak vypadal závodní program, který brněnské stáji přinesl historický úspěch.

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