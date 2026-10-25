OBRAZEM: Porucha motoru i euforie. Česká Lamborghini vládnou evropským okruhům

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Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně
Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...
OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky
Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...
Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...
Inspekce zavřela kavárnu v Lužánkách, byla špinavá a s trusem od hlodavců
Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich...
KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Žabiny i USK v derby nadělovaly, Trutnov nečekaně tvrdě narazil v Ostravě
Žabiny deklasovaly v 6. kole ligy basketbalistek městského rivala KP Brno 92:52 a společně s mistrovským ZVVZ USK Praha zůstaly neporažené. Zatímco Žabiny vyhrály sedmý soutěžní zápas v řadě, Královo...
Mistr Evropy v basketbalu na vozíku rehabilituje i jízdou na čtyřkolce
Po těžké nehodě na motorce skončil Pavel Grmela na vozíku a musel se naučit takřka vše od začátku. Teď se živí jako finanční poradce a sbírá úspěchy v reprezentaci basketbalistů s handicapem. Svůj...
OBRAZEM: Porucha motoru i euforie. Česká Lamborghini vládnou evropským okruhům
Dva evropské tituly během dvou dnů, čtyři za poslední tři roky. Brněnský tým Mičánek Motorsport završil sezonu Lamborghini Super Trofeo Europe ve velkém stylu. V italské Monze museli mechanici hned...
Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá
Otrávili se z jídla, ale návrat do ligy si otrávit nenechali. Někteří fotbalisté Artisu Brno během jedné krušné noci ztratili až tři kilogramy váhy, po vynucené přestávce však navázali na úspěšnou...
Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok
Společně zažili trenérské začátky v nižších soutěžích, studovali zaráz trenérskou licenci a dokonce spolu bydleli na pokoji. Teď proti sobě stojí v první lize a dobře vědí, že jeden druhého jen tak...
Zbrojovka - Bohemians 2:2, domácí vedení neudrželi, bod Pražanům zajistil Květ
Divoká přetahovaná v Brně vítěze nenašla. Fotbalisté Bohemians remizovali se Zbrojovkou 2:2, přestože dvakrát prohrávali, a s nováčkem soutěže bodovali v devátém utkání v řadě. Brňany poslal do...
Teplice – Artis Brno 0:0, bez branek, nováček ale venku opět bodoval
Fotbalisté Teplic ve 12. kole první ligy remizovali doma 0:0 s Artisem Brno. Severočeši nezvítězili v nejvyšší soutěži potřetí v řadě a v neúplné tabulce jsou sedmí. Ligový nováček, který si před...
Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi
První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...
Seniorka zabloudila do tramvajového tunelu, provoz na páteřní lince kvůli ní stál
Nečekaný důvod stál za čtvrtečním až půlhodinovým zpožděním tramvají na páteřní lince 1 v Brně. Do tunelu v Žabovřeské ulici vešla před druhou odpoledne seniorka z Brněnska, pracovníci dispečinku...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Nové vedení Brna lidem zlevní MHD na čtvrtinu, má to však zásadní podmínku
V současnosti za roční lístek na MHD v Brně, takzvanou šalinkartu, zaplatí lidé 4 750 korun. Představitelé nové magistrátní koalice v čele s lidovci, kteří dnes podepsali koaliční smlouvu, oznámili,...
Přivedl kolegu, kterého ale v práci nikdy neviděli. Jak měl exstarosta tunelovat teplárnu
Někdejší starosta Znojma a bývalý sociální demokrat Jan Grois stanul v pátek u Okresního soudu ve Znojmě. Důvodem je zpronevěra. Podle obžaloby více než dva a půl roku vyváděl pomocí fiktivního...