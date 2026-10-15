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Dva řidiči předjížděli přes plnou a do zatáčky, natočila je policejní kamera

Jiří Černý
  5:19
Pár sekund navíc za volantem jim zřejmě připadalo jako ztráta času. Dva řidiči na Kyjovsku proto riskovali při předjíždění přes plnou čáru, a to v místech, kde kvůli zatáčce nebo horizontu nemohli vidět, co se děje před nimi. Oba prý spěchali do práce. Nebezpečnou jízdu zaznamenala kamera v policejním voze, oba motoristy nyní čeká postih.

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Oba řidiči porušili zákaz předjíždění na silnici I/54 ve směru na Brno. Přes plnou čáru se pokoušeli předjet jiná vozidla v naprosto nepřehledném úseku. V jednom případě šlo dokonce o předjíždění několika aut před zatáčkou a horizontem.

VIDEO: Bezohledný řidič předjížděl před horizontem, téměř smetl protijedoucí auto

„V hlavní roli byl spěch a oba dva spěchali do práce. Bylo to vždycky v jiný den, ale ten čas byl stejný. To znamená časně ráno,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Jeden případ policisté zaznamenali tento týden, druhý se podle Valy odehrál zhruba před čtrnácti dny. Oba zachytila palubní kamera civilního služebního vozidla. Policisté řidiče zastavili, jejich prohřešky se bude zabývat správní orgán.

„Je to výškové i směrové vedení komunikace, kde ti řidiči vůbec nemohli vidět před sebe. Předjížděli v jednom případě několik vozidel před zatáčkou, před horizontem. Je to nebezpečné, rizikové a zbytečné, zvlášť kvůli pár ušetřeným sekundám,“ vysvětlil Vala.

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Oba přestupky se obešly bez nehody a zranění. Podobně nebezpečná jízda však může mít vážné následky nejen pro samotné řidiče, ale také pro ostatní účastníky provozu. Ohrožení protijedoucí řidiči často nemají dost času ani prostoru, aby se vyhnuli hrozícímu střetu.

Letos na silnicích Jihomoravského kraje podle dat policie zemřelo už 49 lidí. Policisté proto připomínají, že předjíždět lze pouze tehdy, pokud to dovolují rozhledové podmínky, dopravní situace i pravidla silničního provozu.

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