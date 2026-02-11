Cizinci pomocí SMS kradli identity a zakládali úvěry, škoda je přes 10 milionů

  13:43
Jihomoravští policisté v lednu zadrželi dvojici cizinců, která podle kriminalistů od roku 2024 pomocí speciálního zařízení rozesílala podvodné SMS s phishingovými odkazy. Prostřednictvím nich pachatelé získávali digitální identitu a následně na poškozené například uzavírali úvěry. Vzniklá škoda dosáhne nejméně 10 milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

SMS s odkazem pro přihlášení na stránky pojišťoven, bank nebo do datové schránky zaslali pachatelé prostřednictvím speciálního zařízení propojeného s počítačem desetitisícům lidí.

Většina příjemců nereagovala, dosud však policisté zdokumentovali 24 poškozených a čekají, že jich bude výrazně více. Tito lidé na odkaz klikli a na stránkách ovládaných útočníkem zadali svou digitální identitu.

Lidé jsou schopni poslat peníze i na Měsíc, říká policejní šéf. Podvodů přibude

„Útočníci pak mnohdy ne, že hned vybrali peníze, což by je prozradilo, ale zakládali třeba další bankovní účty na poškozené, účty u sázkových kanceláří nebo požádali o úvěr. Nezřídka se poškození o odcizení své identity dozvěděli až ve chvíli, kdy chtěla banka první splátku nebo když jim zaslala karty k novým účtům. Těsně před prozrazením pak pachatelé účet ještě vybrali,“ popsal Stanislav Kovárník z odboru analytiky a kybernetické kriminality jihomoravské policie.

Policisté zdokumentovali přes 180 neoprávněných transakcí se škodou 1,5 milionu korun za výběr hotovosti a asi 760 tisíc korun z úvěrů. Zmapovali další desítky případů a očekávají, že škoda bude minimálně 10 milionů korun.

Takhle instituce nekomunikují, varují policisté

O peníze přišli lidé z celé republiky. Dva podezřelí, kteří působili z Prahy, jsou nyní stíháni vazebně. Jednomu hrozí až desetiletý trest a druhému osmiletý.

Kovárník upozornil, že inovativní je v tomto případě zneužití identity pro zakládání dalších účtů. Varuje proto, aby si lidé dávali pozor na ztrátu svých údajů.

Vydávali se za úřady či bankéře. Podvodníci okradli přes SMS tisíce lidí

„Na odkazy by vůbec neměli reagovat, protože instituce takhle nekomunikují. Nedůvěryhodná také mnohdy bývá koncovka odkazu. Pokud si nejsou jistí, měli by zavolat na konkrétní informační linku a na SMS zprávu se zeptat. Pokud už naletí, je potřeba co nejdříve údaje zablokovat,“ poznamenal odborník.

Jihomoravští policisté zaznamenávají značný nárůst počtu kyberútoků. Loni v lednu evidovali 171 těchto skutků, letos jich je 260. Před rokem škoda dosahovala 34 milionů korun, nyní 71 milionů. Kovárník si to vysvětluje tím, že pachatelé dokážou oslovit více potenciálních obětí.

11. února 2026  13:43

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:42

Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33...

9. února 2026  14:40

