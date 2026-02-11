SMS s odkazem pro přihlášení na stránky pojišťoven, bank nebo do datové schránky zaslali pachatelé prostřednictvím speciálního zařízení propojeného s počítačem desetitisícům lidí.
Většina příjemců nereagovala, dosud však policisté zdokumentovali 24 poškozených a čekají, že jich bude výrazně více. Tito lidé na odkaz klikli a na stránkách ovládaných útočníkem zadali svou digitální identitu.
|
Lidé jsou schopni poslat peníze i na Měsíc, říká policejní šéf. Podvodů přibude
„Útočníci pak mnohdy ne, že hned vybrali peníze, což by je prozradilo, ale zakládali třeba další bankovní účty na poškozené, účty u sázkových kanceláří nebo požádali o úvěr. Nezřídka se poškození o odcizení své identity dozvěděli až ve chvíli, kdy chtěla banka první splátku nebo když jim zaslala karty k novým účtům. Těsně před prozrazením pak pachatelé účet ještě vybrali,“ popsal Stanislav Kovárník z odboru analytiky a kybernetické kriminality jihomoravské policie.
Policisté zdokumentovali přes 180 neoprávněných transakcí se škodou 1,5 milionu korun za výběr hotovosti a asi 760 tisíc korun z úvěrů. Zmapovali další desítky případů a očekávají, že škoda bude minimálně 10 milionů korun.
Takhle instituce nekomunikují, varují policisté
O peníze přišli lidé z celé republiky. Dva podezřelí, kteří působili z Prahy, jsou nyní stíháni vazebně. Jednomu hrozí až desetiletý trest a druhému osmiletý.
Kovárník upozornil, že inovativní je v tomto případě zneužití identity pro zakládání dalších účtů. Varuje proto, aby si lidé dávali pozor na ztrátu svých údajů.
|
Vydávali se za úřady či bankéře. Podvodníci okradli přes SMS tisíce lidí
„Na odkazy by vůbec neměli reagovat, protože instituce takhle nekomunikují. Nedůvěryhodná také mnohdy bývá koncovka odkazu. Pokud si nejsou jistí, měli by zavolat na konkrétní informační linku a na SMS zprávu se zeptat. Pokud už naletí, je potřeba co nejdříve údaje zablokovat,“ poznamenal odborník.
Jihomoravští policisté zaznamenávají značný nárůst počtu kyberútoků. Loni v lednu evidovali 171 těchto skutků, letos jich je 260. Před rokem škoda dosahovala 34 milionů korun, nyní 71 milionů. Kovárník si to vysvětluje tím, že pachatelé dokážou oslovit více potenciálních obětí.