Počtem soutěžících se tohle sobotní vědomostní klání nedá srovnat s žádnou jinou podobnou akcí. Je výjimečné třeba nevšední atmosférou velké haly a v neposlední řadě i možností poměřit své vědomosti s těmi skutečně nejlepšími.
Některé odpovědi vědí soutěžící hned bez velkého přemýšlení. Tak schválně: Ve kterém samosprávném kraji byste našli vrch Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie? Ano, ve Zlínském kraji. Zapsat odpověď do formuláře a jde se dál.
U složitějších otázek už probíhá čilá diskuse, vysvětlování, argumentování. Vidět je i počítání na papíře, aby matematická úloha vedla ke správnému výsledku.
Otázek je opravdu dost, organizátoři jich připravili 172 napříč nejrůznějšími obory, takže si vybere každý. Navíc jsou náhodně seřazené, aby se soutěžící při nevelké znalosti některé oblasti neocitli na čas mimo hru.
„Nastartovali jsme trend férových turnajů. Mix otázek si soutěžící pochvalují. Říkají, že teď je to opravdu spravedlivé. Díky němu se ukáže, jak týmy fungují jako celek. Už to není o náhodě. Nikdo nemůže říct, že na kvízu bylo třeba hodně fyziky, a proto nevyhrál,“ podotýká zakladatel Chytrého kvízu a hlavní organizátor jednodenního turnaje Petr Kiimi Molík.
Očekává těsný souboj, v němž o konečném pořadí rozhodnou detaily. A jak se později ukáže, bude daleko od pravdy. Ale do večerního grandiózního finále je ještě daleko. Spousta otázek kvízáky teprve čeká.
|
Jak vymýšlet stále nové otázky? Čerpám i z bizarních situací, říká autorka Kvíz Open
„Zatím jsme desátí, takže dobrý. Problém nám dělají otázky ze sociologie, protože neznáme správné sociologické pojmy,“ hlásí například tým s originálním názvem Mumly z análů, který přijel na Kvíz Open z Prahy.
Při procházení správných odpovědí se emoce napříč rozlehlým sálem mísí. Nadšené výkřiky plné radosti doprovází z jiných míst méně hlasitý stesk. Pumpování pěstí střídá schovávání obličeje v dlaních a nevěřícné kroucení hlavou. Po nezbytném soustředění je potřeba upustit páru a trochu si ulevit. Emoce musí ven.
Nejlepší desítka Kvíz Open
I tentokrát si porovnání vědomostí se stovkami kvízáků nenechávají ujít Lovci ze známé televizní show. Belladonna, pan Lišák a Bandita se s týmem iMumlynáti snaží vylepšit loňské druhé místo. A zdatně jim v tom pomáhají kamarádi. „Zaskočilo mě přísloví, které zní: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. I když přísloví docela dávám, tohle jsem nikdy neslyšela. Naštěstí nás zachránil kolega,“ prozrazuje Belladonna.
Po první části kvízu, v níž její tým zapsal pár chyb, na rovinu přiznává, že by bylo hodně ambiciózní myslet si na nejvyšší příčku. „Ale samozřejmě se to ještě může zlomit,“ dodává vzápětí s vědomím, že do konce zbývá spousta času a hlavně otázek, které ještě mnoho kvízáků potrápí.
Večer se celodenní zápolení chýlí ke konci. Soutěžící mají po zodpovězení poslední otázky padla, zbývá sečíst poslední body, odměnit 25 nejlepších týmů vyhlásit šampiona.
|
Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open
Pořadí je skutečně těsné. Konečný výsledek nejlepšího je 125,5 bodu, druhý v pořadí zapisuje jen o jeden bod méně. Odnese si putovní pohár šampionů lovecký tým iMumlynáti, nebo parta Trudomyslných? Závěr jako z boxerského ringu. Kiimi drží ruce obou kapitánů.
Chvíle napětí... a nahoru vystřeluje levou ruku. Vítězí iMumlynáti. Dokázali to! To, co se po první kvízové části jevilo některým jako hodně ambiciózní, se stává skutečností.
„Pocity jsou skvělé. S vítězstvím jsme upřímně nepočítali, očekávali jsme, že si závěr turnaje ‚pohlídají‘ kvízoví matadoři All-in z Blanska. Bylo to ale velmi těsné, druzí Trudomyslní i třetí All-in si zaslouží za svůj výkon absolutorium,“ oceňuje výkon protivníků pan Lišák.
Ochutnávka z Kvíz Open. Znáte odpovědi?
Správné odpovědi: