Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví

Oldřich Haluza
  12:39
Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky lidí, ale také něco na první pohled neviditelného. Pekelné soustředění, jak mozkové závity pracují naplno. A že jsou v tomto případě opravdu potřeba. Přesně 115 týmů zápolí celý den na třetím ročníku Kvíz Open, největším kvízovém turnaji v Česku.

Počtem soutěžících se tohle sobotní vědomostní klání nedá srovnat s žádnou jinou podobnou akcí. Je výjimečné třeba nevšední atmosférou velké haly a v neposlední řadě i možností poměřit své vědomosti s těmi skutečně nejlepšími.

Některé odpovědi vědí soutěžící hned bez velkého přemýšlení. Tak schválně: Ve kterém samosprávném kraji byste našli vrch Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie? Ano, ve Zlínském kraji. Zapsat odpověď do formuláře a jde se dál.

U složitějších otázek už probíhá čilá diskuse, vysvětlování, argumentování. Vidět je i počítání na papíře, aby matematická úloha vedla ke správnému výsledku.

Některé sestavy pojaly kvízové zápolení se vším všudy, včetně stejného oblečení. (7. února 2026)
Brněnská Bobyhall hostila celodenní Kvíz Open, největší kvízový turnaj v Česku. (7. února 2026)
Při Kvíz Open čekalo na 115 soutěžních týmů čekalo 172 různorodých otázek od popkultury přes přírodovědu až po historii. (7. února 2026)
Při Kvíz Open zaplnilo brněnskou Bobyhall 115 týmů, což dělá celkem asi 850 kvízáků. (7. února 2026)
Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí byli známí Lovci. (7. února 2026)
24 fotografií

Otázek je opravdu dost, organizátoři jich připravili 172 napříč nejrůznějšími obory, takže si vybere každý. Navíc jsou náhodně seřazené, aby se soutěžící při nevelké znalosti některé oblasti neocitli na čas mimo hru.

„Nastartovali jsme trend férových turnajů. Mix otázek si soutěžící pochvalují. Říkají, že teď je to opravdu spravedlivé. Díky němu se ukáže, jak týmy fungují jako celek. Už to není o náhodě. Nikdo nemůže říct, že na kvízu bylo třeba hodně fyziky, a proto nevyhrál,“ podotýká zakladatel Chytrého kvízu a hlavní organizátor jednodenního turnaje Petr Kiimi Molík.

Očekává těsný souboj, v němž o konečném pořadí rozhodnou detaily. A jak se později ukáže, bude daleko od pravdy. Ale do večerního grandiózního finále je ještě daleko. Spousta otázek kvízáky teprve čeká.

Jak vymýšlet stále nové otázky? Čerpám i z bizarních situací, říká autorka Kvíz Open

„Zatím jsme desátí, takže dobrý. Problém nám dělají otázky ze sociologie, protože neznáme správné sociologické pojmy,“ hlásí například tým s originálním názvem Mumly z análů, který přijel na Kvíz Open z Prahy.

Při procházení správných odpovědí se emoce napříč rozlehlým sálem mísí. Nadšené výkřiky plné radosti doprovází z jiných míst méně hlasitý stesk. Pumpování pěstí střídá schovávání obličeje v dlaních a nevěřícné kroucení hlavou. Po nezbytném soustředění je potřeba upustit páru a trochu si ulevit. Emoce musí ven.

Nejlepší desítka Kvíz Open

  1. iMumlynáti (Praha)
  2. Trudomyslní (Praha)
  3. All-in (Blansko)
  4. Bastardi (Brno)
  5. Tomčičinky (Brno)
  6. ITOKOK (Brno)
  7. Kameňák (Brno)
  8. TJ Kamenka (Brno)
  9. Sasankové Kachličky (Brno, Ostrava)
  10. Pravda vítězí (Příbor, Kopřivnice)

I tentokrát si porovnání vědomostí se stovkami kvízáků nenechávají ujít Lovci ze známé televizní show. Belladonna, pan Lišák a Bandita se s týmem iMumlynáti snaží vylepšit loňské druhé místo. A zdatně jim v tom pomáhají kamarádi. „Zaskočilo mě přísloví, které zní: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. I když přísloví docela dávám, tohle jsem nikdy neslyšela. Naštěstí nás zachránil kolega,“ prozrazuje Belladonna.

Po první části kvízu, v níž její tým zapsal pár chyb, na rovinu přiznává, že by bylo hodně ambiciózní myslet si na nejvyšší příčku. „Ale samozřejmě se to ještě může zlomit,“ dodává vzápětí s vědomím, že do konce zbývá spousta času a hlavně otázek, které ještě mnoho kvízáků potrápí.

Večer se celodenní zápolení chýlí ke konci. Soutěžící mají po zodpovězení poslední otázky padla, zbývá sečíst poslední body, odměnit 25 nejlepších týmů vyhlásit šampiona.

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Pořadí je skutečně těsné. Konečný výsledek nejlepšího je 125,5 bodu, druhý v pořadí zapisuje jen o jeden bod méně. Odnese si putovní pohár šampionů lovecký tým iMumlynáti, nebo parta Trudomyslných? Závěr jako z boxerského ringu. Kiimi drží ruce obou kapitánů.

Chvíle napětí... a nahoru vystřeluje levou ruku. Vítězí iMumlynáti. Dokázali to! To, co se po první kvízové části jevilo některým jako hodně ambiciózní, se stává skutečností.

„Pocity jsou skvělé. S vítězstvím jsme upřímně nepočítali, očekávali jsme, že si závěr turnaje ‚pohlídají‘ kvízoví matadoři All-in z Blanska. Bylo to ale velmi těsné, druzí Trudomyslní i třetí All-in si zaslouží za svůj výkon absolutorium,“ oceňuje výkon protivníků pan Lišák.

Ochutnávka z Kvíz Open. Znáte odpovědi?

  1. Film Občan Kane je v žebříčku nejlepších amerických filmů na první příčce. Který režisér tento Oscarem oceněný snímek natočil?
  2. Medvěd hnědý se vyskytuje na velké části severní polokoule a jeho populace se odhaduje na několik set tisíců jedinců různých poddruhů. Který dosud žijící poddruh medvěda hnědého je z hlediska hmotnosti největší?
  3. Co z nabídky oficiálně platí pro obec Číhošť? Jde o: a) rozlohou nejmenší českou obec; b) nejvýchodnější bod Česka; c) obec s geografickým středem Česka; d) obec s nejstarším dosud užívaným kostelem.
  4. Sergej Bubka byl držitelem světového rekordu ve skoku o tyči bezmála 21 let. Který atlet ho výkonem 616 centimetrů jako první překonal, a stal se v té době novým světovým rekordmanem?
  5. V kolika členských státech Evropské unie nepoužívají euro jako svou oficiální měnu?
  6. Kromě základní verze si v posledních letech můžete koupit Kofolu v nejrůznějších variantách. Která příchuť se objevila jako první limitovaná vánoční edice v roce 2007?
  7. Těžko byste v české kinematografii hledali známější tvůrčí i příbuzenskou dvojici, než jsou Zdeněk a Jan Svěrákovi. Jak zní název jejich posledního společného filmového počinu z roku 2022?
  8. Která buněčná organela je v rostlinné buňce zpravidla největší a může zabírat 30 až 90 % jejího objemu?
  9. Kterými třemi písmeny se na kalkulačkách označuje funkce, jež uchovává poslední vypočítaný výsledek?
  10. Jak se česky dvouslovně nazývá hlavní cena za nejlepší celovečerní film pro děti, kterou uděluje porota na Zlín Film Festivalu?
  11. V této otázce budeme hledat slovo, které nějakým způsobem propojí ostatní. Například k pojmům pes, obrat, iglú či jazyk se dá přidat slovo eskymácký. Které přídavné jméno sedí k těmto pojmům? Příjem, agrese, domy, kouření, volební právo.
  12. Kterou mytickou trojici jsme zašifrovali do této přesmyčky? Bod pouze za kompletní odpověď. DÁN I ŠTĚKL, AČ UMRLE
  13. Který z těchto herců je držitelem tří Oscarů za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, což z něj v tomto ohledu činí rekordmana? a) Robert De Niro; b) Tom Hanks; c) Daniel Day-Lewis; d) Dustin Hoffman.
  14. Pokud rozumíte slovníku dnešních mladých, pak jistě víte, že fakt blbej nápad je „flexit s fufu“. Jak byste co nejpřesněji přeložili do spisovné češtiny sousloví „flexit s fufu“?
  15. Který český film z roku 2023 se skrývá za těmito indiciemi? Regina Rázlová, Alzheimer, exekutor

Správné odpovědi:
1 – Orson Welles, 2 – Kodiak, 3 – c, 4 – Renaud Lavillenie, 5 – v šesti, 6 – skořicová, 7 – Betlémské světlo, 8 – vakuola, 9 – ANS, 10 – zlatý střevíček, 11 – pasivní, 12 – Mikuláš, Anděl, Čert, 13 – c, 14 – chlubit se padělkem, 15 – Tancuj Matyldo

