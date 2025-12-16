Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Jiří Černý
  12:36
Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové zábavy. Přihlášených už je sto družstev, které se znovu utkají třeba i s kvízovými profíky televizní soutěže Na lovu. Deset stolů je však ještě neobsazených.
Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí byli známí Lovci. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Své znalosti přišlo na Kvíz Open otestovat také několik Zrádců z podzimní...
Některé sestavy pojaly kvízové zápolení se vším všudy, včetně stejného oblečení.
Při Kvíz Open zaplnilo brněnskou Bobyhall 115 týmů, což dělá celkem asi 850...
V hlavní soutěži, kterou moderuje brněnská českotelevizní legenda Aleš Zbořil z nejdéle vysílané televizní soutěže AZ-kvíz, si účastníci prověří znalosti z mnoha různých oborů. Vedle nich při tom budou kvízově řádit takřka profesionálové – lovci z televizní soutěže Na lovu. Soutěž je však lidmi s extrémním všeobecným přehledem nabitá. Však také lovci minule nevyhráli.

„Rozhoduje každý půlbodík, protože na této akci je elita, best of best ze zhruba 2 800 týmů, které s námi soutěží v kvízech v průběhu sezony. Jsou tady ty nejnabušenější sestavy,“ míní zakladatel Chytrého kvízu a hlavní organizátor jednodenního turnaje Petr Kiimi Molík.

3. února 2025

V minulém ročníku, který byl oproti úvodnímu na přání soutěžících výrazně těžší, se spálili i mistři. Otázka na místo konání třetího vatikánského koncilu, který se ve skutečnosti nikdy nekonal, vytrestala i televizní lovce. „Chyták jsme nečekali, i když naše první myšlenka byla, že jsme o třetím vatikánském koncilu nikdy neslyšeli, a víme, že se naposledy konal druhý,“ vysvětlovala Belladonna, kterou v týmu nazvaném iMumlynáti doplnili také pan Lišák a Bandita. Jejich tým už je přihlášený také na chystaný ročník.

Ideální tým tvoří osm řešitelů, menší stoly jsou i pro týmy čtyř či šesti lidí. Pro skupinky už je připraveno 172 otázek ve dvou blocích. Soutěž je také otevřená jednotlivcům, které organizátoři spojí do takzvaných „Heroes“ týmů, které se poznají až na samotné akci. Pro ně i pro týmy je možné se přihlásit na webu soutěže.

Na ty čeká i držitel putovního poháru, brněnský tým Tomčičinky, který pochopitelně jako obhájce nemůže chybět.

Ochutnávka z minulého Kvíz Open. Znáte odpovědi?

1) Jméno které české divadelní postavy bychom mohli do angličtiny žertovně přeložit slovy Fun the Titman?

2) Mezi městy Zlaté Moravce, Topoľčany a Partizánske se rozkládá slovenské pohoří proslulé záhadnými zmizeními, která se stala námětem ke knize Trhlina. Jak se toto pohoří nazývá?

3) Jak označujeme osobní, ostrou, útočnou řeč zaměřenou zpravidla proti jedné osobě? Hledaný název je odvozený od jména historické osobnosti.

4) Efekt _______ je český název psychologického jevu, při němž má člověk pocit, že je středem pozornosti a že ostatní lidé sledují jeho chování mnohem více, než tomu ve skutečnosti je. Které slovo jsme v tomto konceptu Thomase Giloviche vynechali?

5) Na 11. 11. neboli 11. listopad připadá Den válečných veteránů. Která rostlina s latinským názvem Papaver rhoeas je symbolem tohoto dne?

6) „Dej hlas plošným mírám!“ Napište název jihočeského města z této slovní hříčky.

7) Karel Čapek napsal a nafotil knihu o svém psu Dášeňce. Jak se jmenovala její psí máma?

8) Který termín končící písmenem Ž v češtině označuje techniku otevírání šampaňského, během níž dochází k useknutí hrdla lahve šavlí či jiným ostrým nástrojem?

9) Jak se jmenuje herečka, která získala světovou proslulost rolí Rachel Zane v právnickém seriálu Kravaťáci? Napište bez jediné chyby její křestní jméno i příjmení za svobodna, a to bez přechylování.

10) Jeden ze současných typů džín označujeme tak, že to vypadá, jako by je holky ukradly svému klukovi. Jsou totiž pohodlné, ale přesto určené pro ženy. Který termín pro ně používáme?

11) Jak zní jméno a příjmení známého herce narozeného roku 1952, které lze vytvořit z chemických značek prvků americium, dusík, einsteinium, kyslík, lithium a neon?

12) Pokud vyměníte jedno písmeno ve výrazu pro čidlo nebo snímač, dostanete výrobce elektrických spotřebičů, který patří do skupiny Fast ČR. Jak zní název této značky?

13) S kterým jehličnatým stromem tvoří mykorhizu (neboli symbiotický vztah) klouzek limbový? Uveďte rodové jméno tohoto jehličnanu.

14) Ochechule je označení pro jeden řád savců žijících ve vodě. Jak zní jejich oficiální rodový název odkazující na tvory ze starých řeckých bájí?

15) Která planeta sluneční soustavy by plavala na vodě, protože jako jediná má menší průměrnou hustotu než tato kapalina?

Správné odpovědi:
1 – Švanda dudák, 2 – Tribeč, 3 – filipika, 4 – reflektoru, 5 – vlčí mák, 6 – Volary, 7 – Iris, 8 – sabráž, 9 – Meghan Markle, 10 – boyfriend (džíny), 11 – Liam Neeson, 12 – Sencor, 13 – borovice, 14 – sirény, 15 – Saturn

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

