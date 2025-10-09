Půl milionu v batohu. Policie stíhá bývalého olympionika kvůli Znojemské tepelné

Oldřich Haluza
Jiří Punčochář
,
  14:42aktualizováno  15:27
Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná. Zjištění redakce iDNES.cz potvrdila policejní mluvčí Andrea Cejnková. Svobodovi, trojnásobnému účastníkovi olympijských her, hrozí v případě prokázání viny až dva roky vězení. Ke kauze se dnes vyjádřit odmítl.
Fotogalerie4

Zastupitel za SPD Květoslav Svoboda | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Případ se týká chybějících peněz z trezoru znojemské městské společnosti Znojemská tepelná, v níž byl Svoboda (bývalý zastupitel za SPD) jednatelem do roku 2024.

Když pozici po změně vedení města předával místostarostovi Jakubu Malačkovi (Naše Znojmo), zjistil jeho nástupce, že v trezoru chybí peníze. Mělo se v něm nacházet 697 tisíc korun, místo nich ale na místě leželo jen 25 tisíc.

Půl milionu v batohu, další peníze chybí. Extrémně závažné, říká místostarosta

Svoboda tehdy šokoval tím, že na radnici donesl novému vedení Znojma půl milionu korun v hotovosti v batohu – s vysvětlením, že peníze raději měl u sebe, aby se z trezoru neztratily. Chybělo však 172 tisíc korun, které se podle Malačky dodnes nenašly a právě tato částka má být podle informace iDNES.cz důvodem aktuálního obvinění.

„V této známé kauze již padlo obvinění. Informace o tom, koho konkrétně se obvinění týká, ale sdělit nemohu,“ sdělila policejní mluvčí Cejnková. Potvrdila nicméně, že obvinění padlo ze zpronevěry.

Svoboda se vyjádřil vyhýbavě. „O trestním stíhání nic nevím. Ale dnes mi přišlo oznámení o doporučené zásilce, vyzvednu ji v pondělí a uvidím. Do té doby se nebudu vyjadřovat, pokud se ale potvrdí, co mi nyní říkáte, budu se bránit,“ reagoval bývalý olympionik na dotaz redakce.

Podle zjištění iDNES.cz je držitel českých rekordů v plavání stíhaný od minulého týdne a v případě prokázání viny mu hrozí až dva roky nepodmíněně.

Květoslav Svoboda

Jakub Malačka

Informaci o trestním stíhání potvrdil Malačka. „Jestli se ptáte, co je nového v kauze chybějících peněz v trezoru Znojemské tepelné, tak můžu potvrdit, že jsem minulý týden obdržel usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání pro zpronevěru. Jde to za panem Svobodou, je jediným navrženým na obvinění,“ prohlásil dnes.

Před rokem, kdy kauza propukla, ji označil za extrémně závažnou. Dnes redakci iDNES.cz sdělil, že peníze se dodnes nenašly.

Peníze jsem naopak zachránil, hájil se Svoboda

Svoboda se od začátku skandálu hájí tím, že žádné finance jeho přičiněním nezmizely. Naopak se prý bál „vybílení“ trezoru a peníze se prý právě proto rozhodl chránit u sebe doma.

„Měl jsem ty peníze vzít kompletně celé, když jsem končil ve funkci, vložit je na účet Znojemské tepelné a děvčatům donést doklad, že mají zrušit trezor. To jsem měl bohužel udělat. Na jednu stranu bohužel, ale na druhou jsem odnesl půl milionu. Kdybych je tam nechal, kdo ví, co by tam zůstalo,“ bránil se loni v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zaštítil se tvrzením, že s trezorem muselo být před jeho „zásahem“ manipulováno. „Ztratil jsem důvěru, když se to tam (ve vedení firmy, pozn. red.) tak rychle obměnilo v tom, že ty peníze tam můžou zůstat. Bohužel se stalo, že s nimi někdo musel manipulovat. Já opravdu 172 tisíc neodnesl,“ dušoval se před rokem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu...

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Půl milionu v batohu. Policie stíhá bývalého olympionika kvůli Znojemské tepelné

Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná. Zjištění redakce iDNES.cz potvrdila policejní...

9. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:14

Policie hledá další svědky v případu výhrůžek o otrávené balené vodě

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Kriminalisté prověřovali...

9. října 2025  15:13

Jihomoravští radní odvolali obviněného šéfa silničářů, nahradí ho náměstek

Krajští radní odvolali ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) Romana Hanáka. Od pátku ho dočasně nahradí investiční náměstek této příspěvkové organizace Jindřich Hochman....

9. října 2025  13:55

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:40

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje

Nosným tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je pokročilá digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Lidé na něm spatří robotická zařízení...

9. října 2025  10:04

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:07,  aktualizováno  9.10 8:36

Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Jedna prožila dramatické chvíle kvůli tornádu řádícímu v obci. Druhý si užil vrchol fotbalové kariéry, když jeho gólem tehdy divizní brněnská Líšeň šokovala pražskou Slavii. Další se už dekádu věnuje...

9. října 2025  6:16

Wembanyamová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

Basketbalistky Žabin Brno po neúspěchu v kvalifikaci o účast v elitní Eurolize neuspěly ani na úvod nižšího Eurocupu a na palubovce belgického týmu Castors Braine prohrály 72:80. Porážkami vstoupili...

8. října 2025  23:02

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kučeřík s finskými juniory přehrál českého mistra. Brněnští fanoušci mi chyběli, říkal

Kometa Brno si postup do další fáze hokejové Ligy mistrů nezajistila, místo toho se smiřovala s druhou prohru v této soutěži v řadě. Z velké části juniory obsazený Ilves Tampere s Radkem Kučeříkem v...

8. října 2025  22:33

Kometa na vedoucí tým Ligy mistrů nestačila. Od Ilvesu schytala pět gólů

Kometa se po měsíční pauze vrátila do koloběhu hokejové Ligy mistrů, před domácími fanoušky si však představovala lepší zápas. Vítěz extraligy se proti finskému týmu Ilves Tampere zvládl bránit pouze...

8. října 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.