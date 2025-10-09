Případ se týká chybějících peněz z trezoru znojemské městské společnosti Znojemská tepelná, v níž byl Svoboda (bývalý zastupitel za SPD) jednatelem do roku 2024.
Když pozici po změně vedení města předával místostarostovi Jakubu Malačkovi (Naše Znojmo), zjistil jeho nástupce, že v trezoru chybí peníze. Mělo se v něm nacházet 697 tisíc korun, místo nich ale na místě leželo jen 25 tisíc.
Půl milionu v batohu, další peníze chybí. Extrémně závažné, říká místostarosta
Svoboda tehdy šokoval tím, že na radnici donesl novému vedení Znojma půl milionu korun v hotovosti v batohu – s vysvětlením, že peníze raději měl u sebe, aby se z trezoru neztratily. Chybělo však 172 tisíc korun, které se podle Malačky dodnes nenašly a právě tato částka má být podle informace iDNES.cz důvodem aktuálního obvinění.
„V této známé kauze již padlo obvinění. Informace o tom, koho konkrétně se obvinění týká, ale sdělit nemohu,“ sdělila policejní mluvčí Cejnková. Potvrdila nicméně, že obvinění padlo ze zpronevěry.
Svoboda se vyjádřil vyhýbavě. „O trestním stíhání nic nevím. Ale dnes mi přišlo oznámení o doporučené zásilce, vyzvednu ji v pondělí a uvidím. Do té doby se nebudu vyjadřovat, pokud se ale potvrdí, co mi nyní říkáte, budu se bránit,“ reagoval bývalý olympionik na dotaz redakce.
Podle zjištění iDNES.cz je držitel českých rekordů v plavání stíhaný od minulého týdne a v případě prokázání viny mu hrozí až dva roky nepodmíněně.
Informaci o trestním stíhání potvrdil Malačka. „Jestli se ptáte, co je nového v kauze chybějících peněz v trezoru Znojemské tepelné, tak můžu potvrdit, že jsem minulý týden obdržel usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání pro zpronevěru. Jde to za panem Svobodou, je jediným navrženým na obvinění,“ prohlásil dnes.
Před rokem, kdy kauza propukla, ji označil za extrémně závažnou. Dnes redakci iDNES.cz sdělil, že peníze se dodnes nenašly.
Peníze jsem naopak zachránil, hájil se Svoboda
Svoboda se od začátku skandálu hájí tím, že žádné finance jeho přičiněním nezmizely. Naopak se prý bál „vybílení“ trezoru a peníze se prý právě proto rozhodl chránit u sebe doma.
„Měl jsem ty peníze vzít kompletně celé, když jsem končil ve funkci, vložit je na účet Znojemské tepelné a děvčatům donést doklad, že mají zrušit trezor. To jsem měl bohužel udělat. Na jednu stranu bohužel, ale na druhou jsem odnesl půl milionu. Kdybych je tam nechal, kdo ví, co by tam zůstalo,“ bránil se loni v rozhovoru pro iDNES.cz.
Zaštítil se tvrzením, že s trezorem muselo být před jeho „zásahem“ manipulováno. „Ztratil jsem důvěru, když se to tam (ve vedení firmy, pozn. red.) tak rychle obměnilo v tom, že ty peníze tam můžou zůstat. Bohužel se stalo, že s nimi někdo musel manipulovat. Já opravdu 172 tisíc neodnesl,“ dušoval se před rokem.