Ukázalo se, že schází zhruba 172 tisíc z celkové sumy necelých 700 tisíc. Na dotaz, kde jsou, Svoboda jako končící jednatel společnosti dodávající teplo domácnostem ve městě při předávání kanceláře odpověděl, že neví.
Sám proto v reakci na toto zjištění podal trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na krádež. Na lavici obžalovaných Okresního soudu ve Znojmě se však ocitl sám někdejší olympionik a dokonce dostal trest.
Nic neotevírej. Zavolám městskou policii, do tohoto se nenechám namočit