Zaměstnanci v prostředí s květinami jsou výkonnější, zjistili odborníci

„Klimatizaci si už dnes může instalovat každý, ale ve společnosti sledujeme trendy navracet se k přírodním řešením. Proto jsme se zkusili s diplomanty podívat, jak působí květiny v bytech nebo kancelářích,“ sdělila Olga Rubinová, která má výzkum na starosti.

S týmem přišla třeba na to, že květiny přes den díky slunečnímu světlu z místností odčerpávají oxid uhličitý. Ovšem v noci ho produkují natolik velké množství, že pro lidi může být škodlivý.

„Pokusy jsme dělali se zelenou stěnou. Na dřevo jsme umístili květiny oblíbené v domácnostech, spíš jsme je volili podle vlastní obliby. První zkoumání proběhla v malém skleníku,“ popsala Rubinová.

Nebezpečí plísně nehrozí

Naměřené hodnoty oxidu uhličitého v ovzduší byly téměř třikrát vyšší než přes den. Podle Rubinové se tak potvrdilo, že rostliny by lidé do ložnic umisťovat neměli. Naopak přes den se v laboratorním skleníku zvýšil podíl kyslíku ve vzduchu.

„Květiny v kanceláři mohou prospět i ekonomicky, ač se to na první pohled nemusí zdát. Jednak zpříjemňují prostředí, dále okysličují vzduch a při vysokých letních teplotách mohou velké zelené plochy i přirozeně regulovat a snižovat teplotu. Zaměstnanci jsou v prostředí, kde se nachází i rostliny, výkonnější,“ vyzdvihla Rubinová.

Výzkumný tým se zaměřil také na to, jak si rostliny umí poradit s bakteriemi, které přijímají ze vzduchu nebo z půdy. Ačkoli podle Rubinové se více bakterií vyskytuje na lidské dlani než na povrchu rostliny, samotné květiny si s bakteriemi umí poradit.

„Zkoumali jsme třeba i to, jak se budou rozmnožovat plísně, pokud rostliny umístíme do běžné zeminy. Ačkoli si spousta lidí myslí, že v půdě se plísně a škodlivé bakterie více množí, my jsme nic takového na zelené stěně nepozorovali. Pokud budou lidé rostliny zalévat ne z povrchu, ale do misky pod květináčem a ve vhodných časových odstupech, rozšíření plísní by hrozit nemělo,“ poradila.