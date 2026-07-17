Kurýr se pohyboval po celém Česku. Hotovost inkasoval například v Praze, Českých Budějovicích, Chomutově, Kolíně a Kladně. Jen v hlavním městě podle policistů v jeden den vyzvedl na několika místech 900 tisíc korun, poté přejel pro další peníze do jiného města.
Hotovost mu poškození dávali většinou na ulici pod smyšlenou legendou, kterou si vyslechli v dlouhém telefonátu.
|
Od obětí přebíral peníze pro falešné bankéře. Podmínka je ještě mírná, zdůraznil soud
Podvodníci se vydávali za policisty a bankéře. Tvrdili, že bankovní účet je napadený, a nutili podvedené, aby si vybrali úspory, nebo dokonce sjednali rychlé úvěry. Peníze pak podle vyšetřovatelů předávali kurýrovi na ulici, a to na základě předešlých instrukcí a zcela beze slov. Kurýr pouze ukázal na displeji telefonu falešné potvrzení a mlčky odešel.
„Nekalou činnost mladíka ukončili až brněnští kriminalisté, kteří muže zadrželi přímo v Brně, kam si přijel pro další statisíce. Figuruje minimálně v 16 případech a částka, kterou od poškozených vybral, přesáhla 16 milionů,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.