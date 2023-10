Vraždění v Sobiboru přežil jediný Čech, po útěku se skrýval u sedláka v kůlně

Výročí připomene přednáška odborníka na vyhlazovací tábory Michala Chocholatého, kterou pořádá Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. A jistě zde zazní i barvitý osud židovského vězně Kurta Maxe Ticha.

Ten se narodil 11. dubna 1914 v Brně do podnikatelské rodiny propagující sionismus, s níž se následně přestěhoval do Boskovic. Odtud byl spolu s rodiči a sestrou Marianne odvezen transportem do Terezína a v dubnu 1942 pak do ghetta Piaski u Lublinu na polském území.