Matka týraných chlapců procitla až ve vazbě, říká soudce kuřimské kauzy

Několik měsíců zabralo, než se soudce Pavel Göth prokousal spisem s více než pěti tisíci stranami a stovkami stran příloh. Postupně pak v mediálně nejsledovanější kauze své kariéry vyslechl desítky svědků. A byl to on, kdo vynesl rozsudek nad šesticí obžalovaných, kteří se podíleli na týrání dvou malých chlapců. Řeč je o takzvané kauze Kuřim, které se věnuje MF DNES v sérii článků u příležitosti 15 let od odhalení šokujících skutečností.