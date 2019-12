V Brně postaví kulturní dům se zelenou střechou, která stéká po stěnách

Nový dům má stát při ulici Zlínská na místě dnešního parkoviště u Obchodního centra Slatinka.

„Pozemek patří městu, leží v centru Slatiny a stavba je v souladu s územním plánem,“ zmínil výhody starosta městské části Jiří Ides (ČSSD).

Z předložených variant zvítězil návrh brněnské firmy LT Projekt. Jednoduchou stavbu s dřevěným obložením ozvláštňuje zelená střecha, která „stéká“ po stěnách.

„Kolem jsou osmipatrové paneláky a lidé z horních podlaží se budou dívat na střechu stavby, takže jsme chtěli, aby byla pohledově příjemná a nebyla pokrytá šedí a spletí technologií. Tím, že jsme použili zeleň a dřevo, dům dokonale splyne s okolím. Potěšilo nás, že se návrh lidem líbí, což se u novostaveb tak často nestává,“ popsal spoluautor projektu Robert Ševčík.

Podle Idese je Slatina s více než devíti tisíci obyvateli už menším městem a dál se rozrůstá, takže starý kulturní dům pro sto lidí na Přemyslově náměstí nestačí. Nejde tam pořádně parkovat a není možné ho zrekonstruovat tak, aby odpovídal moderním požadavkům.

„Musel by se zbourat a stavět znovu, a to navíc v rodinné zástavbě, což není nejvhodnější,“ řekl Ides.

Moderní sál u Slatinky s kapacitou 230 lidí všechny problémy vyřeší, navíc lidé nepřijdou ani o existující parkoviště, protože návštěvníci zaparkují v podzemí budovy. Projekt počítá s restaurací a menšími klubovnami pro setkávání seniorů a dětské kroužky.

Radnice teď řeší, jak stavbu zaplatit. „Půjde to určitě z více zdrojů, přispět by mohlo město, stát i Evropská unie. Jasno chceme mít příští rok, abychom začali pracovat na stavebním povolení,“ doplnil Ides s tím, že vlastní stavba by pak mohla začít do tří či čtyř let.