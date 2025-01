Na jih Moravy letos dorazí Manson i české hvězdy. Divadlo si posvítí na Putina

Davy fanoušků určitě naláká koncert hvězdného Marilyna Mansona 14. února v hale ve Vodově ulici v Brně. „Pětapadesátiletý rodák z Ohia, vlastním jménem Brian Hugh Warner, je dnes nejkontroverznější postavou heavy metalu, vysvěceným pastorem Církve Satanovy a mužem, který děsí konzervativní Ameriku,“ zmiňují pořadatelé údaje, které ctitelé podivuhodného hudebníka jistě vědí.

O den později, 15. února vtrhne do Winning Group Areny britská rocková hvězda Bonnie Tyler. Zpěvačka s charakteristickým chraplavým hlasem je jednou z nejúspěšnějších umělkyň na světě.

Australští hardrockeři Airbourne rozpálí 24. března brněnské Sono Centrum svojí „oslavou syrového, autentického rock'n'rollu, inspirovaného klasikami z konce 70. let – doby, kdy ještě technika nebyla hnacím motorem show, kdy šlo o energii a autentického ducha a výkonu,“ jak jejich tvorbu charakterizují organizátoři.

Na brněnský Špilberk dorazí 17. května „taneční, pěvecká a striptérská skupina MIG 21“, jak se tito recesisté sami titulují. Kapela hrající multižánrový pop s frontmanem Jiřím Macháčkem za svoji téměř pětadvacetiletou kariéru stihla nahrát desítky hitů.

Brněnský velodrom přivítá 14. června Chinaski, kteří zde oslaví třicet let od vydání svého prvního alba. „Půjde o největší samostatný koncert na Moravě v historii kapely, a to nejen svou dramaturgií, délkou a show, ale také množstvím diváků, kterých se na stadion vejde skoro deset tisíc,“ zdůrazňují pořadatelé a frontman Michal Malátný k tomu dodává: „Tak nějak už za těch třicet let víme, že to v Brně vždycky stojí za to, a určitě tomu tak bude i tentokrát. Tenhle koncert je naše poděkování fanouškům za to, jak skvěle jsme se vždycky v Brně cítili.“

Pamětnickou peckou bude zajisté též koncert skotské hardrockové kapely Nazareth v amfiteátru Pod Turoldem v Mikulově, který se chystá na 16. srpna.

Svou šňůru 40 let Lucie zakončí legendární kapela 29. listopadu ve Winning Group Areně neboli hale Rondo v Brně. „Lucie se představí s novými spoluhráči. Takže čekejte turné, který nabídne všechno, co je na Lucii nejlepší – energii, radost, vzpomínky, legendární hity i nový pecky,“ lákají pořadatelé.

V květnu odstartuje Hudba na vinicích

Na festivalu Pop Messe na brněnském velodromu od 24. do 26. července vystoupí britské duo Orbital, legenda elektronické hudby, a dalších víc než šedesát zahraničních i domácích kapel, hudebníků a dýdžejů. „Přivezeme opět nejzajímavější současná jména z mnoha žánrů – od taneční elektroniky přes elektro-soul, dub, rap až po jazz,“ slibuje zdejší programový ředitel Tomáš Kelar.

Jako novinku ohlašují pořadatelé i dvoudenní, tentokrát ovšem letní festival Groove Brno na Brněnské přehradě, konkrétně na pláži Kozí horka, kam 11. a 12. července přivezou na svůj už 18. ročník funkové, soulové a jazzové špičky české i světové scény.

„Groove Brno už roky láká středoevropskou funksoulovou komunitu. Přibývá stále víc návštěvníků z jiných koutů naší země, ale i ze zahraničí. Celý podzim jezdit do brněnských klubů a navštěvovat jeden koncert za druhým však není reálné,“ vysvětlil ředitel festivalu Josef Buchta.

Stále se rozrůstající festival Hudba na vinicích startuje 23. května ve Vinařství Johann W koncertem Davida Kollera a týž den ve Vinařství Lahofer Znojmo vystoupením kapely Wohnout. Nálož desítek koncertů pokračuje v nejrůznějších vinařských útulnách až do 20. září, jejich výčet lze najít na webu hudbanavinicich.cz.

Festivaly v Mikulově, Břeclavi i na hradě

Vesuf v kempu Suchý na Blanensku nabídne od 4. do 7. července koncerty skupiny Arakain nebo Richarda Krajča, zatímco festival Beseda v Tasově na Hodonínsku 1. a 2. srpna hlásí pro letošek Buty, duo DVA, kapely Sýček nebo Severní nástupiště. „Naším hlavním cílem je reflektovat zejména nejaktuálnější dění na české a slovenské scéně. Současně se ale snažíme přivážet i jména, která u nás patří ke kultovním. Takovou položku letos jednoznačně splňují Buty,“ uvádí ředitel festivalu Pavel Uretšlégr.

Festival nepopulární hudby MikuLove v Mikulově na Břeclavsku oslaví 29. a 30. srpna svých čtyřicet let se skupinami Už jsme doma, Echt! nebo Hudba Praha.

Z festivalových stálic je nutné zmínit rovněž břeclavský zámecký areál, kde se 6. a 7. června na Slavnostech Břeclav představí například skupiny Harlej, Traktor, Desmond nebo Rybičky 48. Stálicemi mezi festivaly jsou i Hrady CZ, jež objedou mnohé památky a na hrad Veveří u Brněnské přehrady dorazí 8. a 9. srpna se skupinami Kabát, Divokej Bill, Dymytry a řadou dalších.

Na pestrou směsici kulturních zážitků zve 20. a 21. června ObrFest, který na různých místech brněnských Obřan letos slibuje tři hudební scény, divadlo, autorská čtení, besedy, historickou procházku i divadlo pro děti.

V kalendáři milovníků hudby nesmí chybět už desátý ročník festivalu Maraton hudby, který zaplaví nejen brněnské ulice melodiemi od 7. do 10. srpna.

Diktátor i světové premiéry

Brněnská divadla nepolevují v premiérových nasazeních. Z nové nabídky Národního divadla Brno (NdB) láká v Mahenově divadle činoherní drama Vlastenci, v němž britský dramatik Peter Morgan odkrývá příběh o zrození ruského diktátora Putina.

Městské divadlo Brno (MdB) plánuje hned zkraje roku rovnou dvě světové premiéry. Od 25. ledna bude hrát muzikál Pohádka o živé vodě od stálých zdejších tvůrců Zdenka Merty a Stanislava Moši. 1. února odstartuje na zdejší činoherní scéně jevištní „dramatizace humorného románu o smrti“ Až na ten konec dobrý z pera brněnského spisovatele a stand-up komika Pavla Tomeše.

MdB divákům naservíruje také tragickou frašku Otec francouzského dramatika a spisovatele Floriana Zellera. Ten tímto dílem debutoval i jako filmový režisér a jeho film s Anthonym Hopkinsem získal řadu ocenění včetně Oscara. Diváci se na Lidické mohou těšit i na jevištní podobou filmového muzikálu Šakalí léta režiséra Jana Hřebejka. A sezonu zakončí MdB Nezvalovou hrou Manon Lescaut, která v hudebním hávu v režii Stanislava Moši ožije na Biskupském dvoře.

Stejné dílo se ale dříve objeví i v produkci NdB, které už na 7. února chystá do Janáčkova divadla premiéru opery Manon Lescaut od Giacoma Pucciniho, napsanou podle dobře známého příběhu rozmarné krásky a jejího nešťastného rytíře. „U nás je Manon známá především díky krásně poetickému zpracování Vítězslava Nezvala, Pucciniho opera ale vychází z původního francouzského románu abbé Antoine-Françoise Prévosta d’Exiles, který vyšel v roce 1731 v Paříži,“ upozorňují inscenátoři v čele s režisérem Štěpánem Páclem.

Hotel Strindberg v moderním provedení

Od 22. března se pak ctitelé Wolfganga Amadea Mozarta můžou navíc těšit na návrat špičkového orchestru Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. „Společně s režisérem Jiřím Heřmanem se vydají za krásami Mozartovy hudby a jeho opery Figarova svatba, která se těší neutuchající popularitě na celém světě,“ zdůrazňuje umělecký tým.

Baletní soubor NdB potěší od 25. dubna ctitele klasického tance Donem Quijotem na hudbu Ludwiga Minkuse. Jde o baletní kus inspirovaný slavným Cervantesovým románem Důmyslný Don Quijote de La Mancha, jenž popisuje příhody rytíře zmítaného představami pohybujícími se mezi iluzí a skutečností.

A ještě zpět k činohře NdB, kde za pozornost bude od 16. května jistě stát Hotel Strindberg. Tuto hru klasika švédské literatury Augusta Strindberga převedl do moderní adaptace současný australský autor Simon Stone, aby dokázal, že „Strindbergovy hry mohou říct mnohé o partnerském soužití muže a ženy v 21. století, a jejich mnohdy drsné příběhy předkládá publiku s citlivostí a až nečekaným smyslem pro humor“.

Alternativní divadla Brna v nabídce už tradičně zastupuje Divadlo Husa na provázku, jehož umělecký šéf Martin Sládeček k inscenacím roku 2025 říká následující: „Jízda sezonou bude pokračovat od 7. března Normální detektivní komedií (o tom, kdo rozbil rodinu), jíž odpovíme na nedávnou debatu kolem zákona o rovných sňatcích. Těším se na Honzu Kolaříka jako bílého heterosexuálního detektiva, na celý soubor, který se v režii kolegyně Terezy Volánkové představí, i na vysvětlení, co že to ta ‚normální‘ či ‚tradiční‘ rodina vlastně je.“

Celý květnovo-červnový festival provázek.open pojímá divadlo jako gesto zájmu o dění na Slovensku i solidarity s tamní kulturní scénou. „Těch festiválků nás ovšem čeká víc – napjatě vyhlížím třeba první ročník festivalu seniorského divadla, iniciovaný naším amatérským Studiem 60+,“ podotýká Sládeček.