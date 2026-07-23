Brno má jen čtyři krizové byty. Lidé v nouzi často neuspějí, i matky končí v pořadníku

Vytopení či požár bytu, útěk před domácím násilím, vyhrocený konflikt v rodině. To vše jsou důvody, kvůli kterým mohou lidé ze dne na den přijít o střechu nad hlavou. Pokud nemají příbuzné, ke kterým se mohou na dobu nezbytnou k nalezení náhradního bydlení uchýlit, ocitají se v situaci, kdy jejich jedinou nadějí bývá pomoc neziskových organizací či charit.
Jenže ani tam úspěch zaručený není. Kapacit je málo, čekací doby jsou dlouhé a mnohdy nepomůže ani město. Konkrétně Brno má pro takové případy pouze čtyři krizové byty, což podle řady lidí nestačí.
O projektu se mluvilo už od roku 2019, kdy si jej za cíl vytyčilo tehdejší vedení města. Jenže od té doby se záměr neposunul.