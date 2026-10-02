Na křížení D1 a D2 u Brna se otevře nová rampa, jinou však silničáři odstaví

„Do konce listopadu chtějí stavbaři převést provoz na rozšířený jízdní pás D1, aby mohly práce pokračovat na druhé polovině dálnice,“ informoval ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Zároveň s otevřením jedné rampy však silničáři uzavřou jinou, a to konkrétně tu z dálnice D2 od Bratislavy na D1 ve směru na Ostravu. Tento stav bude trvat podle aktuálních informací do 28. listopadu. Už nyní tam přitom v tomto směru stávají dlouhé kolony.
Policisté minimálně na počátku těchto změn vedení dopravy při přestavbě křížení dálnic posílí hlídky, a to i na objízdných trasách. Jednou z možností bude sjet u obchodního centra Olympia a přejet na souběžný tah vedoucí od Vídně, odkud už je možné klasicky pokračovat na dálnici D1.
„Alternativně mohou řidiči pokračovat po D2 až do Brna a následně využít trasu po ulicích Hněvkovského, Černovická a Ostravská, odkud se opět napojí na D1 ve směru na Ostravu,“ doplnil policejní mluvčí David Chaloupka.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz