„Rekonstrukce zásadním a nevratným způsobem zasahuje do jedné z nejcennějších částí stavby, zejména jejího původního obchodního parteru, který byl pro architekturu obchodních domů Brouk a Babka charakteristický,“ upozornil nedávno krajský zastupitel Michal Doležel (dříve TOP 09), jenž je dlouhodobým fanouškem památek.
Ke svému tvrzení má i podklady.
Podnět k přezkoumání dorazil na jeho odbor 16. července. Hned následující den si vyžádal spis na magistrátu, ten však dorazil až 13. října, tedy za tři měsíce.