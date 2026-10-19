Jedná se o endoskopii, při níž lékaři skrz malý řez vsunou do těla tenkou trubici s kamerou, která přenáší obraz na monitor. To jim umožňuje dělat přesné chirurgické zákroky bez nutnosti velkých řezů, jak je běžné u klasických operací.
Řešit tímto způsobem problémy krční páteře je však v Česku dosud unikát. První taková operace, konkrétně u pacienta s výhřezem meziobratlové ploténky, se brněnským lékařům povedla teprve před pár týdny.
„Při operaci tohoto problému endoskopie výrazně snižuje riziko poškození cévních a nervových struktur, hrtanu, jícnu i krčního svalstva. Umožňuje cíleně odstranit příčinu útlaku nervových struktur, třeba právě vyhřezlou ploténku nebo kostní výrůstek, bez nutnosti zpevnění či spojení obratlů pomocí velkých implantátů,“ vysvětluje výhody využité metody neurochirurg Peter Solár.
Endoskopicky řeší i další operace páteře
Zákrok navíc zanechává pouze drobnou jizvu, zpravidla do jednoho centimetru. Díky minimálnímu porušení okolních tkání tak pacienti obvykle pociťují menší pooperační bolest a oproti klasickým otevřeným operacím se jim zkracuje i doba hospitalizace a rekonvalescence. „Třeba spotřeba analgetik je následně minimální,“ vyzdvihuje přednosta neurochirurgické kliniky Radim Jančálek.
Využití metody endonskopie u páteře lékaři postupně rozvíjejí v brněnské nemocnici poslední tři roky. Doposud se však zaměřovali jen na oblast bederní páteře, kdy endoskopií řešili zejména výhřezy v bederní oblasti nebo zúžení páteřního kanálu. Za tu dobu pomohli stovkám lidí.
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Využití této metody i u problémů s krční páteří tak podle nemocnice představuje další zlepšení tamní péče a posunutí takzvané minimálně invazivní chirurgie páteře na úroveň předních světových pracovišť.
Podle Jančálka může endoskopický zákrok využít široké spektrum pacientů. „Zda je tato forma vhodná, probereme na konzultaci. Lidé se ale mohou spolehnout na individuální přístup jak při volbě optimální operační strategie, tak při stanovení termínu výkonu. Vždy se snažíme zohlednit intenzitu obtíží a zkrátit tak období, kdy pacient trpí,“ dodává.