Jak se nově prodává kratom? Vyšší cena, dojíždění i dítě nechané před prodejnou

Jednou z dvanácti licencovaných prodejen kratomu v Brně je obchod Kratochvile.org ve Václavské ulici. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

  13:00
Ještě nedávno si mohl kratom koupit téměř kdokoliv. Tato éra volnosti skončila letos v listopadu, kdy byl zařazen mezi psychomodulační látky. Prodej je tak nově možný jen v licencovaných obchodech a podléhá přísným pravidlům, nelegálním prodejcům hrozí pokuta až deset milionů korun. Redakce iDNES.cz zmapovala, jak v Brně prodej této diskutované látky vypadá v praxi.

„Pro kratom si teď musím jezdit do obchodu v centru, kde za něj platím znatelně víc než dřív,“ svěřuje se vysokoškolák Jakub, který tento „doping“ bere přes dva roky. Látku, která v malých dávkách stimuluje, ale při nadměrném užívání může vyvolat závislost podobnou té na opiátech, vnímá jako klidnější alternativu k alkoholu. Dříve si ji kupoval přes internet, to už však nejde.

Pokud člověk zavítá na příslušné webové stránky, přivítají ho červené nápisy „momentálně nedostupné“ nebo upozornění, že prodej kratomu je dočasně přerušen. Regulace platící od 12. listopadu ho přitom za specifických podmínek povoluje. Má to však háček: licence, která internetový prodej umožňuje, stojí 200 tisíc korun a platí jen do konce kalendářního roku.

Za zhruba měsíc provozu tu byli tři lidé, kteří vypadali pod osmnáct. Když jsme si řekli o občanku, tak na nás někteří zkoušeli, jestli by stačila ofocená.

Lukáš Pfeffermajitel obchodu Kratochvile.org

