Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Fotbalové peklo. Ne všichni nad první ligou v Brně jásají, místní každý zápas protrpí

  16:00

Fotogalerie27 Premium

Davy fanoušků, dopravní komplikace, policie v ulicích, bitky a hluk. Místní si stěžují na problémy spojené s fotbalovými utkáními, které po postupu brněnských klubů do první ligy ještě gradují. (25. července 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Co jednoho přivádí do euforických stavů, může být pro druhého utrpení. Aktuální fotbalová mánie v Brně má i odvrácenou a zároveň nikoli nečekanou tvář – komplikace, které každý fotbalový zápas přináší obyvatelům městské části Královo Pole.

Zejména lidé z ulic v nejbližším okolí stadionu Srbská dlouhé roky upozorňují na to, že právě oni draze platí za fotbalovou radost, nadšení tribun, krásné góly a oslavné chorály.

Uzavřené cesty, dopravní omezení, policejní manévry, přeplněná parkoviště i tramvaje, ulice plné odpadků a kelímků od piva, hluk, nepořádek, zápach z dýmovnic i obavy z konfliktů s fanoušky soupeřů.

Výčet toho, co místním vadí, je dlouhý. A zatímco dosud hrála na Srbské Zbrojovka buď sama, nebo v posledním roce společně s Artisem „jen“ druhou ligu, letos se problémy násobí.

Děti vozím na kroužky a pokaždé musím počítat s tím, že se odsud nedostanu nebo naopak nezaparkuju. Člověk musí sledovat rozpis zápasů, aby si vůbec naplánoval víkend.

místní matka dvou dětí

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny

Historická točna pro železniční vagony nalezená archeology v Brně u budovy Malé...

Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...

Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně

Inspektoři uzavřeli kuchyni i další části thajsko-laoské restaurace Sabaidy v...

Kostry na zemi přímo v kuchyni nebo mrtví hlodavci v dalších částech provozovny nalezli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v thajsko-laoské restauraci Sabaidy poblíž centra...

Lužní les by pojal víc vody. Vypuštění Nových Mlýnů je nezbytné, říká geograf

Premium
Enviromentální geograf Jan Miklín v rozhovoru podporuje návrh části odborníků...

Jedním z podporovatelů názoru, že vypuštění novomlýnských nádrží je nejvhodnějším řešením častého přemnožení sinic a následného úhynu ryb, je environmentální geograf Jan Miklín. Podle něj nádrže...

Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Nehledal výmluvy. Věděl, že start sezony se sparťanským fotbalistům hrubě nepovedl. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín po porážce 1:3 v úvodním kole s ligovým...

Fotbalové peklo. Ne všichni nad první ligou v Brně jásají, místní každý zápas protrpí

Premium
Davy fanoušků, dopravní komplikace, policie v ulicích, bitky a hluk. Místní si...

Co jednoho přivádí do euforických stavů, může být pro druhého utrpení. Aktuální fotbalová mánie v Brně má i odvrácenou a zároveň nikoli nečekanou tvář – komplikace, které každý fotbalový zápas...

29. července 2026

První zákaznicí byla Trumpova žena, prozradil knihkupec Ženíšek v rozhovoru

Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával...

Knihy Michal Ženíšek prodával třiatřicet let. Začínal s lavicí postavenou v Květinářské ulici v Brně, kde v roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu. Od roku 2004...

29. července 2026

Brazilské rytmy rozvlní Brno, do čela tanečnic se postaví hvězda školy samby z Ria

Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...

Ulice Brna se na čtyři dny promění v pestrobarevné slavnosti. Od čtvrtečního večera až do neděle centrum ožije sedmým ročníkem festivalu Brasil Fest. Akce, která propojí stovky hudebníků, akrobatů a...

29. července 2026  10:35

Na vedra mají existovat krizové plány jako u povodní, říkají experti. Dnes ale chybí

Premium
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše...

Jak nepříjemné, ale i nebezpečné mohou být dny se čtyřicetistupňovými vedry, si Česko i velká část Evropy zažily koncem června. A tento týden by se situace podle předpovědi mohla opakovat. Řada měst...

29. července 2026

Zemřel bývalý brněnský knihkupec Ženíšek. Patřil mezi první soukromníky

Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával...

Zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek, bylo mu 73 let. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu, z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde...

28. července 2026  19:11

Fotografové Slunce přišli na srpnové zatmění o letoun NASA, mají obavy z mraků

Španělsko, Island nebo Baleáry budou v roce 2026 pro pozorování zatmění...

Zatmění Slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně (VUT), kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti...

28. července 2026  15:49

Golf je sport pro celou rodinu. Golfové hřiště u Brna vítá děti i začátečníky

Ve spolupráci
Golfový areál Kaskáda na Moravě letos slaví dvacáté výročí svého působení

Jak dostat děti od obrazovek a nabídnout jim aktivitu, která spojuje pohyb, soustředění i zdravou soutěživost? Příměstské golfové kempy pro děti ukazují, že golf již zdaleka není nedostupnou...

28. července 2026  15:13

OBRAZEM: I běžná váza může být poklad, příprava výstavy připomínala detektivku

Výstava skla v Galerii Graciano v Brně. (červenec 2026)

Výrobky ze skla se mohou zdát na první pohled obyčejné, jejich krásu v nich ale člověk uvidí, když si je začne detailně prohlížet. Je o tom alespoň přesvědčený sběratel Michal Gratcl, který ve...

28. července 2026  14:25

Tříměsíční holčička přestala dýchat, zoufalé matce přiběhl na pomoc soused

Lukáš Šmerda pomohl zachránit tříměsíční děvče, které nedýchalo.

Život tříměsíčního miminka nedávno zachránil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Duchapřítomně pomohl zoufalé sousedce, jejíž malá holčička upadla do bezvědomí a přestala dýchat.

28. července 2026  13:35

Satirická deskovka o Brně si dobírá lidovce i Hollana, bílý prášek je výhoda

Snímek z online deskové hry Z kauzy do kauzy.

Nejen lidé z Brna mají možnost se pobavit u satirické online deskové hry Z kauzy do kauzy mapující různé eskapády z místního politického dění za poslední roky. Pod trestnými poli se tak skrývají...

28. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku si vydělává jako kopáč. Ukrajinský olympionik Šepjuk je hostem Rozstřelu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ukrajinský sjezdař Dmytro Šepjuk.

Jeden krátký příspěvek na sociálních sítích změnil život ukrajinskému reprezentantovi ve sjezdovém lyžování Dmytru Šepjukovi. Mladého olympionika zachytil při kopání výkopů v Brně, kde si přivydělává...

28. července 2026

Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí

V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)

Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Nedávno se jim podařilo odchovat několik mláďat severoamerické užovky sanmartinské. Nejde o historickou událost jen pro Brno, ale celé...

28. července 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.