Zejména lidé z ulic v nejbližším okolí stadionu Srbská dlouhé roky upozorňují na to, že právě oni draze platí za fotbalovou radost, nadšení tribun, krásné góly a oslavné chorály.
Uzavřené cesty, dopravní omezení, policejní manévry, přeplněná parkoviště i tramvaje, ulice plné odpadků a kelímků od piva, hluk, nepořádek, zápach z dýmovnic i obavy z konfliktů s fanoušky soupeřů.
Výčet toho, co místním vadí, je dlouhý. A zatímco dosud hrála na Srbské Zbrojovka buď sama, nebo v posledním roce společně s Artisem „jen“ druhou ligu, letos se problémy násobí.
Děti vozím na kroužky a pokaždé musím počítat s tím, že se odsud nedostanu nebo naopak nezaparkuju. Člověk musí sledovat rozpis zápasů, aby si vůbec naplánoval víkend.