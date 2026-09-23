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Králíci místo balíků. Umělecká Králíkárna s pravými bobky reaguje na výdejní boxy

  15:34
V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla během festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného prostoru, způsoby zásobování i rostoucím vlivem velkých korporací. Místo balíků jsou uvnitř robotičtí králíci se skutečnými zvířecími bobky, které autor vybral od svých fanoušků na Facebooku.

„Má to sloužit k tomu, aby se lidé podívali na veřejný prostor a uvědomili si ty procesy, které se v tom veřejném prostoru dějí,“ vysvětluje autor instalace Pavel Karous.

V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla v rámci festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo Pavla Karouse, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného prostoru, způsobem zásobování i rostoucím vlivem velkých korporací. (23. září 2026)
V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla v rámci festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo Pavla Karouse, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného prostoru, způsobem zásobování i rostoucím vlivem velkých korporací. (23. září 2026)
V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla v rámci festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo Pavla Karouse, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného prostoru, způsobem zásobování i rostoucím vlivem velkých korporací. (23. září 2026)
V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla v rámci festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo Pavla Karouse, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného prostoru, způsobem zásobování i rostoucím vlivem velkých korporací. (23. září 2026)
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Výdejní automaty podle něj patří k nejviditelnějším změnám posledních let. Nejde přitom pouze o jejich dopad na podobu měst, ale také o změnu způsobu, jakým se k lidem dostává zboží.

Právě podobnost výdejního boxu a králíkárny se stala základem instalace. „Králíkárna samozřejmě formálně odpovídá svou proporcí a tou strategií těch boxů právě výdejním automatům,“ popisuje. Podobné uspořádání podle něj lze najít také v architektuře měst, například u panelových domů.

I samotný prostor Káznice, kde byli lidé vězněni či mučeni, dokresluje význam. „Králíkárna odkazuje k celám, boxům, možná nějaké manipulaci a omezení svobody,“ dodává Karous. Podle něj i v prostoru, vně komunitní zahrady, tak přirozeně zapadá. Ukazuje i určitý symbol doby, kdy králíky choval téměř každý a králíkárny byly běžné v každém vnitrobloku, na půdách ke zpestření jídelníčku.

Dílo otevírá také otázku budoucího využití věcí, které jsou charakteristické pro dnešní společnost. Autor uvažuje například nad tím, „jestli z nepotřebných aut se budou moci dělat květináče ve veřejném prostoru a jestli z výdejních automatů by se nemohly udělat funkční králíkárny“.

Králíkárna vznikla pro osmý ročník festivalu Faktor K, který se v Káznici koná od 22. do 25. září. Jeho program zahrnuje umělecké performance, koncerty, vernisáže, taneční i studentské projekty. Instalace by měla v komunitní zahradě zůstat i po skončení festivalu, a to tři měsíce.

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