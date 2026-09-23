„Má to sloužit k tomu, aby se lidé podívali na veřejný prostor a uvědomili si ty procesy, které se v tom veřejném prostoru dějí,“ vysvětluje autor instalace Pavel Karous.
Výdejní automaty podle něj patří k nejviditelnějším změnám posledních let. Nejde přitom pouze o jejich dopad na podobu měst, ale také o změnu způsobu, jakým se k lidem dostává zboží.
Právě podobnost výdejního boxu a králíkárny se stala základem instalace. „Králíkárna samozřejmě formálně odpovídá svou proporcí a tou strategií těch boxů právě výdejním automatům,“ popisuje. Podobné uspořádání podle něj lze najít také v architektuře měst, například u panelových domů.
I samotný prostor Káznice, kde byli lidé vězněni či mučeni, dokresluje význam. „Králíkárna odkazuje k celám, boxům, možná nějaké manipulaci a omezení svobody,“ dodává Karous. Podle něj i v prostoru, vně komunitní zahrady, tak přirozeně zapadá. Ukazuje i určitý symbol doby, kdy králíky choval téměř každý a králíkárny byly běžné v každém vnitrobloku, na půdách ke zpestření jídelníčku.
Dílo otevírá také otázku budoucího využití věcí, které jsou charakteristické pro dnešní společnost. Autor uvažuje například nad tím, „jestli z nepotřebných aut se budou moci dělat květináče ve veřejném prostoru a jestli z výdejních automatů by se nemohly udělat funkční králíkárny“.
Králíkárna vznikla pro osmý ročník festivalu Faktor K, který se v Káznici koná od 22. do 25. září. Jeho program zahrnuje umělecké performance, koncerty, vernisáže, taneční i studentské projekty. Instalace by měla v komunitní zahradě zůstat i po skončení festivalu, a to tři měsíce.