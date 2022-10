Připadala mu jako nymfomanka, za sex s třináctiletou dostal muž tři roky

Krajský soud se případem zabývá od června, dnes podle zjištění portálu iDNES.cz padl rozsudek. „Obžalovanému byl určen trest tři roky nepodmíněného odnětí svobody za trestný čin pohlavního zneužití,“ uvedla zástupkyně tiskové mluvčí soudu Martina Vavříková.

Část hlavního líčení byla neveřejná, protože obžaloba mířila na znásilnění nezletilých a výrobu dětské pornografie. První jednání z letošní června, kde byl přítomen i obžalovaný, popsal server Novinky.cz.

Podle spisu muž komunikoval na internetu rovnou se čtyřmi dívkami, od kterých chtěl intimní videa a fotky a následně je i dostal. „Měl přitom i další intimní snímky nezjištěných dívek zjevně mladších osmnácti let,“ upozornila žalobkyně.

Jenže u toho neskončilo, podle obžaloby se muž minimálně v jednom případě dopustil znásilnění teprve třináctileté školačky. Zavlekl ji i do Maďarska, kde si na ní údajně vynucoval sex přiložením nože na krk.

Obžalovaný se před soudem bránil, že on žádné fotky po dívkách vlastně nechtěl a že neví, jak se mu ocitly v mobilu. Pohlavní styk s třináctiletou dívkou přiznal, vylíčil ho ale zcela jinak než obžaloba.

„Ona mě dovedla do sklepa, začala na mě sahat a já si hned řekl, že jí to není asi vzácný, že to bude nějaká nymfomanka, když chce sex s někým, koho zná pár hodin. To není v pořádku. Já jsem tam chtěl jen přespat, nehledal jsem nic jiného. Ona vypadala starší, než byla, podle mého názoru měla už předtím sex tak pětsetkrát,“ přednesl mladík zajímavý odhad.

Do Maďarska údajně chtěl odjet sám, ale dívka se k němu prý takřka vnutila. Tvrdil také, že sex byl vždy dobrovolný.

Soud ale jeho verzi neuvěřil a obžalovaného nepravomocně poslal na tři roky do vězení. Podle trestního zákoníku muži hrozí až 12 let za mřížemi.