Sanitáře viní, že sahal ženě po narkóze do vaginy. Čin přiznal, u soudu ho popírá

Z činu státní zástupce Jan Adam viní čtyřicetiletého Františka Šarouna. Podle obžaloby muž v polovině listopadu 2022 při transportu pacientky po narkóze využil její bezbrannosti a dvakrát jí strčil ukazováček do vaginy. Malátná žena mu podle obžaloby poté odstrčila ruku.

Muž pacientku po operaci převážel na pokoj. Skutek se údajně stal na takzvaném překladišti, kde sanitář ženu za asistence sestry a anesteziologa překládal z operačního stolu jinam.

Obžalovaný se na policii nejdříve plně doznal. Předseda senátu dnes přečetl jeho výpověď, ve které muž uvedl, že se mu žena líbila. Na překladišti byla podle něj už probraná, a když ji překládali, využil situace a pod dekou jí dvakrát strčil ukazováček do vaginy. Uvedl tehdy, že vzhledem k tomu, že to bylo pod dekou, nikdo to nemohl vidět. Vypověděl, že nevěděl, proč to udělal, že to bylo ve zkratu. Prý to nikdy dřív neudělal a činu lituje.

V pozdější výpovědi čin popřel. Uvedl, že byl pod nátlakem policistů, kteří mu řekli, že když se nepřizná, půjde do vazby. Skutek popřel, stejně tak i dnes. „Nic takového jsem nespáchal, nemám to zapotřebí. Mám spokojené manželství, nemám potřebu nic takového dělat,“ uvedl dnes obžalovaný Šaroun.

V nemocnici už nepracuje. Zařízení se k věci vyjádřilo na webu, uvedlo, že šlo o politováníhodný čin jednotlivce a nemocnice poskytla policii veškerou součinnost. K řízení se připojila postižená žena, po muži chce jako nemajetkovou újmu 250 tisíc korun.