Mohli si s pochodněmi ublížit, hájí zrušení pochodu radikálů v Brně úředník

Tehdy se střetli zastánci pravice a levice a policie zatkla šest lidí. Předmětem nynějšího jednání soudu ale není incident samotný. Radikálové, kteří svůj pochod nedokončili, totiž zažalovali radnici Brna-střed za to, že její úředník pochod předčasně rozpustil.

„Nenacházíme žádný zákonný důvod, proč to udělal, proto jsme dnes tady,“ uvedl svolavatel pochodu a hlavní mluvčí Erik Lamprecht.

Podle něj i advokáta žalující strany Národní a sociální fronty bylo porušeno právo shromažďovací, protože průvod byl řádně ohlášený a projednaný. „Chceme, aby bylo jasně řečené, že bylo porušeno právo shromažďovací,“ upřesnil advokát žalující strany Robert Cholenský.



Původní trasa pochodu s názvem „Zažehni plamen svobody“ začínala na Zelném trhu, vedla Masarykovou ulicí, pak se stočila na Nové sady a přes Poříčí a Hybešovu ulici a měla skončit na Mendlově náměstí. Tam ale zhruba stovka shromážděných účastníků pochodu s vlajkami, transparenty a v tričkách s nápisem kopírujícím název akce nedošla.

Podle tajemníka radnice Brna-střed Petra Štiky, který ze zákona na shromáždění dohlížel, stejně jako stovky policistů a desítky těžkooděnců, bylo důvodů hned několik.



„Už od začátku tam byl problém. Už na Zelném trhu musela policie zpacifikovat člověka, který na účastníky pochodu zaútočil. Policie pak vytvořila kolem pochodu kordon, aby mohl projít Masarykovou ulicí. Už to, že se povedlo jej dovést až na Nové sady, považuji za úspěch. Měl jsem zprávy, že se Hybešova ulice plní odpůrci účastníků pochodu, takže jsme je tam nemohli pustit,“ poznamenal Štika.

Ten navrhl radikálům, aby pochod ukončili už na Nových sadech, pak se nakonec shodli na změně trasy. Měli udělat čelem vzad a vrátit se k hlavnímu nádraží a tam se rozejít. Pak do toho ale vstoupily pochodně, které si začali účastníci pochodu rozdávat.

„Bylo zřejmé, že je chtějí použít. Neumím si představit, že by v takovém množství pochodovali s otevřeným ohněm. Měl jsem obavu o jejich zdraví. Situace byla vypjatá. Kdyby jim pochodeň upadla, mohli by se zranit, nebo něco zapálit,“ poznamenal Štika s tím, že měl obavy o zdraví účastníků pochodu.

„Vyzval jsem jejich zástupce, aby se vydali na cestu k nádraží a pochodně nezapalovali. Ale neuposlechli, zůstali na místě, proto jsem pochod rozpustil,“ vysvětlil.



Na výzvy jsme vždycky reagovali, namítá organizátor

O pochodních účastníci shromáždění informovali ještě před začátkem akce, podle Štiky jim je zakázat nemohl. „Už předem jsem je však upozornil, že pokud to bude situace vyžadovat, musíme zasáhnout,“ sdělil Štika.



„Byli jsme vyzváni ke změně trasy, což jsme akceptovali, ale trvali jsme na tom, že to, co máme v plánu vykonat v rámci toho shromáždění, chceme dodržet, byť třeba v nějaké alternativní pozměněné podobě. Proč máme trasu měnit, nám ale konkrétně neřekli. Mohli jsme se pouze domýšlet, že je to třeba kvůli tomu, že je ta naše zablokovaná,“ uvedl Lamprecht.

Podle videí tajemník rozpustil pochod ve 20 hodin a 12 minut. Snímky také zachycují, jak účastníci pochodu zapalují pochodně a drží je nad hlavou. Na další výzvu, aby pochodně zhasili, vybíhají organizátoři a nabízejí lidem plastový kbelík s vodou, aby pochodně uhasili.



„Neházejte je na zem,“ nabádá světlonoše jeden z pomocníků. Obrázky dokreslují výkřiky účastníků pochodu i jejich odpůrců, kteří se shromáždili na křižovatce na Nových Sadech u Kooperativy.

„Na videích je jasné, že na výzvy reagujeme, ale situace byla značně nepřehledná, takže jsme to pochopili, že výzva směřovala vůči té protiakci. My jsme chápali, že můžeme pokračovat. A pak když přišla další výzva, pochodně jsme uhasili. Vždycky jsme reagovali na výzvy. Šlo nám o to dokončit naše shromáždění,“ komentoval záznam Lamprecht.

Soud si nyní chce udělat jasno v tom, jak šly výzvy za sebou a na základě kterých dohod a podnětů. Proto odročil jednání na 4. listopadu.

K přímému střetu obou skupin nakonec nedošlo. Policisté vytvořili „černý“ kordon, kterým se radikálové vydali směrem k nádraží a po nějaké době se rozešli.

