Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela

Oldřich Haluza
  16:16
Nejprve pomoc stranické kolegyni ve výnosné investici s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později nesrovnalosti ve vlastním majetku. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS) čelí v posledních týdnech několika kauzám. Opozice jej kvůli vršícím se problémům vyzvala na pondělním zastupitelstvu k rezignaci, nikdo z koalice se k ní však nepřidal.
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek

Sám Podzimek se pondělního jednání nezúčastnil. Omluvil se ze zdravotních důvodů, předtím byl na dovolené. Vysvětlení se tak zastupitelé z jeho strany nedočkali. Podle některých členů opozice se přitom mohl připojit alespoň online jako v době covidu.

Podzimek před několika lety pomohl stranické kolegyni, která získala od kraje bývalou nemocniční ubytovnu za 38 milionů korun a následně ji přestavěla na bytový projekt za 150 milionů. Pomohla jí v tom i změna územního plánu, na níž se Podzimek aktivně podílel. Řešil také kanalizaci, která byla u záměru komplikovaná.

Opozice na jihu Moravy žádá rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

Server Seznam Zprávy také upozornil na nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích. Politik ve svých přiznáních mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce. Poté, co se novináři začali o jeho majetek zajímat, podaná přiznání zpětně upravil. K tomu Podzimek ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

„Situace překročila hranice toho, co je ve veřejné politice únosné. Za poslední měsíce jsme byli svědky řady kauz, které jsou s ním spojené. Ohrožuje to důvěryhodnost zastupitelstva a kraje,“ prohlásila opoziční zastupitelka Ivana Solařová (ANO) s tím, že Podzimek se stal reputačním rizikem. „Přes noc se stal celebritou po celé republice, ale bohužel ve velmi negativním smyslu,“ dodala.

Kolegům podal vysvětlení

I kvůli tomu, že už za necelé dva týdny se uskuteční parlamentní volby, si na adresu Podzimka přisadila také jihomoravská šéfka ANO Alena Schillerová, která přitom v krajském zastupitelstvu vůbec nesedí. „Každý další den, kdy zůstává ve funkci, je ostudou nejen pro něj, ale pro celý kraj,“ míní krajská lídryně ANO do sněmovních voleb. Příběh přeměny ubytovny označila za americký sen v kulisách Znojma.

Podzimek zdůrazňuje, že v majetkovém přiznání sedmimilionový dar od otce neopomenul úmyslně, chyba prý byla na straně účetního. „Sám se v podávání daňových ani majetkových přiznání detailně neorientuji. Podklady mi proto vždy připravoval poskytovatel účetních služeb. Ten ale bohužel nezohlednil veškerá specifika majetkových přiznání, kde se na rozdíl od daňových uvádí i dary nad 100 tisíc korun, a to včetně darů od blízkých příbuzných, které jsou osvobozeny od daně z příjmů,“ vysvětlil radní ve vyjádření na sociálních sítích z konce minulého týdne.

Není neobvyklé, že zastupitelé rezignují, říká „nechtěný“ místostarosta

Případy podle něj souvisí s blížící se sněmovními volbami. V reakci na kauzu s ubytovnou už odstoupil z jihomoravské kandidátky koalice SPOLU. Kvůli majetkovým nesrovnalostem Podzimek kolegům z krajského zastupitelského klubu ODS dodal vyjádření, v němž jim poskytl své vysvětlení.

Spolustraníci se za něj postavili. „Schválili jsme usnesení, že nám v tuto chvíli nejsou známy žádné okolnosti, na jejichž základě bychom navrhovali personální změny v krajské radě,“ uvedl náměstek hejtmana a jihomoravský šéf ODS Jiří Crha. Víc situaci nekomentoval.

Podle krajského radního pro investice Davida Grunda (ODS) si má každý zamést před svým prahem, než bude ukazovat prstem na ostatní. „Jsou politici na významnějších funkcích, kteří jsou nejen obviněni a obžalováni, ale dokonce stojí i před soudem. A ze svých funkcí neodstupují,“ poukázal radní.

Je to věc ODS, prohlásil hejtman Grolich

Takové vyjádření nenechala bez odezvy opoziční zastupitelka Petra Rédová Fajmonová (SD-SN). „Doufám, že jste to nemyslel vážně, protože tohle jsou kauzy, které hýbou celorepublikově. To, co ukazuje na pana Podzimka, je přesně ta zkorumpovanost politiků. Rozumím, že platí presumpce neviny, ale pořád jsou věci, které zůstaly nezodpovězené. Měl možnost dnes přijít, vysvětlil je, ale místo toho se omluvil,“ reagovala s tím, že Podzimek je pro ní nedůvěryhodným.

Pro výzvu k rezignaci radního zvedli ruce pouze členové opozice. Většina koaličních zastupitelů se zdržela, proti bylo šest občanských demokratů včetně Grunda, který Podzimkovo vysvětlení považuje za dostatečné. Hlasování se vůbec nezúčastnil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který před začátkem projednávání této věci odešel za zastupitelského sálu a předal řízení Crhovi.

ANALÝZA: Jihomoravské zdravotnictví opět bez vize? Další změna vzbuzuje obavy

„Ze strany klubu ODS nám bylo sděleno, že je to jejich odpovědnost, což respektujeme. Proto si myslím, že debata měla být řízena a obhájena právě ze strany ODS,“ zdůvodnil hejtman. Opozice jej vyzvala, aby nestrkal hlavu do písku a situaci rychle vyřešil, protože poškozuje hejtmanství. „Je potřeba, aby činil kroky klub ODS. Čekáme na řešení z jeho strany,“ poznamenal Grolich.

Podzimek dál zůstává krajským radním i zastupitelem. Působí také v zastupitelstvu ve Znojmě. Ani jeho jednání v minulém týdnu se osobně nezúčastnil, byl připojený online. Tamní opozice jej vyzvala k rezignaci na všechny funkce, prozatím bez výsledku.

Znojemští kolegové Podzimka z koalice SPOLU se k výzvě nepřipojili. „Současně však vnímáme závažnost veřejně vznesených otázek a budeme od něj chtít osobní a podrobné vysvětlení všech souvisejících okolností. Je zcela v pořádku, pokud se budou jednotlivými aspekty zabývat příslušné kontrolní či dozorové orgány – právě takto má právní stát fungovat. Pokud by z jejich šetření vyplynula jakákoliv pochybení, budeme samozřejmě trvat na odpovědném vyvození důsledků,“ ujistil znojemský starosta František Koudela (ODS).

