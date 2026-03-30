Problémový krajský radní opět v potížích. Přišel o řidičák kvůli alkoholu

Podle informací serveru Seznam Zprávy a Regionálního týdeníku Znojemsko je Podzimek bez řidičského oprávnění od poloviny března.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) odmítl věc komentovat. „Zatím jsme to nijak neřešili, jenom nám to oznámil,“ sdělil Seznam Zprávám s dodatkem, že počká na „interní výsledek řešení“. Podzimek pro server uvedl, že rezignaci nezvažuje.
Podzimkovo jméno se v posledních měsících probíralo hned několikrát. Vyšlo totiž najevo, že stranické kolegyni pomohl k výnosnému byznysu s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později se objevily nesrovnalosti v jeho majetku.
K tomu ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.
Nevidíme důvod, aby odstupoval, znělo z ODS
Opozice už v září vyzvala Podzimka k rezignaci, v listopadu svou výzvu zopakovala. Podpořili ji však pouze politici z opozičních lavic. Členové koalice se většinou zdrželi, případně vůbec nehlasovali. Proti byli členové ODS, spolustraníci tak Podzimka opakovaně podrželi.
„Za klub ODS jsem se vyjadřoval už na minulém zastupitelstvu. Nevidíme žádný reálný důvod k tomu, aby odstupoval. Naše stanovisko trvá a nic se na něm nezměnilo,“ řekl v listopadu náměstek hejtmana a jihomoravský šéf ODS Jiří Crha.
Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla
Podzimek kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty odstoupil loni v srpnu z jihomoravské kandidátní listiny koalice Spolu, kde se měl ze 12. místa ucházet o poslanecký mandát. To, že ve svých přiznáních mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce, označil za chybu na straně účetního.
Problémy s alkoholem za volantem měli v minulosti i další jihomoravští politici. Krajský zastupitel Ivo Vašíček (Piráti) pod vlivem naboural služební auto, načež se okamžitě vzdal funkce předsedy finančního výboru Jihomoravského kraje. S víc než jedním promile alkoholu boural také starosta brněnské Slatiny Jiří Ides (tehdy SOCDEM), pro nějž to žádné politické následky nemělo.